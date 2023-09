Korea Południowa nie odpuszcza wyścigu o prym w sztucznej inteligencji

ChatGPT od OpenAI zmotywował kluczowych graczy IT do przyspieszenia prac nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Póki co prym wiodą firmy ze Stanów Zjednoczonych, a dotrzymać im tempa starają się Chiny. Ze swoimi rozwiązaniami przychodzą też południowokoreańscy producenci.

Korea chce przecierać biznesowi szlaki do sztucznej inteligencji

Jak donosi The Korea Times w połowie września br. prezydent Korei Południowej zwrócił się do krajowych firm technologicznych z apelem o śmiałe inwestycje w sztuczną inteligencję, wskazując przede wszystkim na duże modele językowe. Jak wskazuje, technologia ta będzie miała nie tylko wpływ na powiązania przemysłowe, od produkcji półprzewodników, po usługi związane z przetwarzaniem danych, ale także odciśnie piętno na bezpieczeństwie narodowym. Zdaniem Yoon Suk Yeola państwo będzie przecierać szlak biznesowi, inwestując w rozwiązania chmurowe i edukację, chociażby otwierając specjalizujące się w SI liceum w mieście Gwangju. Ostatecznie to jednak tamtejsze firmy będą musiały stawić czoła globalnej konkurencji.

Koreańskie firmy doskonale wyczuwają potencjał sztucznej inteligencji

Południowokoreańscy giganci technologiczni doskonale rozpoznają potencjał drzemiący w systemach symulujących ludzkie myślenie i oferują już swoje autorskie rozwiązania. Największa wyszukiwarka w tym kraju, czyli Naver, zaprezentowała pod koniec sierpnia autorską usługę na bazie generatywnej sztucznej inteligencji. Czat ten nazywa się Cue, a zbudowany jest w oparciu o duży model językowy (LLM) nazwany HyperClova X. Według doniesień Nikkei Asia producent deklaruje, że wśród dostępnych na rynku narzędzi, to właśnie ich produkt najlepiej odnajduje się w kontekstach koreańskiej kultury, ale także tamtejszych praw i regulacji, stanowiąc najlepszą opcję dla lokalnych klientów.

Zgodnie z informacjami portalu Techcrunch serwis Navera dostępny jest póki co jedynie dla klientów biznesowych oraz programistów, a od listopada wejdzie do publicznego dostępu. Obecnie producent Cue ma na swoim pokładzie ponad 500 specjalistów od SI, a jak twierdzi prezes firmy Soo Yeon Choi pod koniec sierpnia jego organizacja należała do grona jedynie pięciu przedsiębiorstw na świecie, którym udało się zbudować duży model językowy o ponad 100 mld parametrów.

Wobec aktualnej dominacji w tym obszarze firm z USA, w szczególności Microsoft i Google, Naver będzie starał się o dotarcie w nisze, w których globalni giganci nie mają jeszcze tak mocno wyrobionej pozycji ze względu na lokalne języki. Mowa tu Korei Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, czy Bliskim Wschodzie. Pozostałe południowokoreańskie firmy także inwestują w SI, budując serwisy integrujące możliwości dostępnych już dużych modeli językowych i udostępniając je w formie platform narzędziowych - tak uczynił Samsung. Z kolei Hyundai i lider komunikacyjny KT inwestują w startupy, które budują rozwiązania opierające się na sztucznej inteligencji.

