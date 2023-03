Korea zbuduje największy ośrodek produkcji półprzewodników na świecie

Samsung Electronics we współpracy z południowokoreańskim rządem ma do 2042 r. zainwestować 230 mld dolarów w ośrodek produkcji półprzewodników w prowincji Gyeonggi niedaleko Seulu. Ma być to największy tego typu klaster na świecie, dający przestrzeń do pracy 150 firmom z branży.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Samsung Electronics ogłosił plan inwestycji 230 mld dolarów w nowy klaster produkcyjny w Yongin na południe od Seulu. W ciągu kolejnych dwudziestu lat powstanie tam pięć nowych fabryk półprzewodników.

Inwestycje w Korei Południowej są wyrazem wzmacniania własnych zdolności produkcyjnych przez wiodące ośrodki na świecie.

Podobne działania podejmowane są dziś także w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach.

W połowie marca br. Samsung Electronics ogłosił plan inwestycji 230 mld dolarów w nowy klaster produkcyjny w Yongin na południe od Seulu. W ciągu kolejnych dwudziestu lat powstanie tam pięć nowych fabryk półprzewodników.

Jak podaje portal Nikkei Asia część z nowych ośrodków będzie wytwarzać chipy projektu i pod marką Samsunga, a część będzie wykonywać zlecenia zewnętrznych zamawiających (foundry model). Z pewnością wiele produktów nowego klastra będzie wykorzystywanych bezpośrednio w produkcji sprzętu elektronicznego południowokoreańskiej grupy. Dokładny podział fabryk ze względu na charakter produkcji nie jest jeszcze znany.

Rząd Korei Południowej ma plan. Półprzewodniki są jego częścią

Z kolei agencja Yonhap informuje, że budowa nowego ośrodka produkcyjnego jest częścią rządowego planu wsparcia sześciu strategicznych sektorów - półprzewodników, wyświetlaczy, baterii, biotechnologii, pojazdów przyszłości i robotyki. Oprócz Samsunga w nowym kompleksie operować będzie ok. 150 innych firm zajmujących się produkcją podzespołów, ich składaniem oraz projektowaniem. Klaster ma być odpowiedzią na przewidywany, rosnący popyt na chipy, będący następstwem rozwoju sieci piątej i kolejnych generacji, sztucznej inteligencji oraz autonomicznych pojazdów.

Nie tylko Korea stawia na półprzewodniki. USA, Japonia i Chiny też inwestują

Inwestycje w Korei Południowej są wyrazem wzmacniania własnych zdolności produkcyjnych przez wiodące ośrodki na świecie. Podobne działania podejmowane są dziś także w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach. Towarzyszą temu programy obejmujące zachęty, takie jak subsydia, ulgi podatkowe, ale także zabiegi protekcjonistyczne na rzecz lokalnych firm.

Z jednej strony jest to odpowiedź na ryzyka uwypuklone w trakcie przerwania łańcuchów dostaw na początku pandemii oraz wyzwania wynikające z wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jednocześnie, jak podkreśla cytowany przez Washington Post prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol, przemysł technologiczny może być kluczowym silnikiem rozwoju gospodarczego, obszarem strategicznego bezpieczeństwa, kreującym jednocześnie miejsca pracy i źródło utrzymania.

Zwiększenie mocy produkcyjnych wokół Seulu może wskazywać na to, że południowokoreańskie firmy będą starały się oprzeć swoje operacje na lokalnych ośrodkach, zamiast przenosić je do Stanów Zjednoczonych. W ramach programu CHIPS for America Funding Opportunity, amerykański rząd zainwestuje 50 mld dolarów w rewitalizację przemysłu produkcji chipów, przeznaczając 39 mld na same subsydia. Jak zauważa The Korea Times sam Samsung mógłby liczyć na wsparcie wielkości od 850 mln do nawet 6 mld dolarów. Środki te mają zachęcić południowokoreańskie firmy do produkcji półprzewodników w Stanach Zjednoczonych.

Jak pokazuje stonowana reakcja wiodących producentów z Korei Południowej, takich jak wspomniany Samsung czy SK Hynix, barierą udziału w amerykańskim programie mogą okazać się warunki zakładające wstrzymanie rozwoju ośrodków produkcyjnych w innych państwach, przede wszystkim w Chinach, dzielenie się nadprogramowymi zyskami, czy też obowiązkowa współpraca z miejscowymi instytucjami, obejmująca wymianę informacji produkcyjnych. Warunki te mogą być dla Koreańczyków nie do zaakceptowania, sprawiając, że poza dziejącymi się już inwestycjami, nie zdecydują się na kolejne duże projekty w USA. Ich uwaga skupia się na lokalnych ośrodkach.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma