Koreańczycy w pułapce wszechobecnego komunikatora

Korea ma poważny problem. Uzależnienie od komunikatora niesie za sobą nie tylko skutki społeczne, ale ma także znaczenie dla bezpieczeństwa państwa w momencie kryzysu, chociażby energetycznego.

Obywatele Korei Południowej należą do jednego z najbardziej usieciowionych społeczeństw świata, aż 98 proc. z nich korzysta z Internetu. Kraj ten znajduje się także wśród liderów rozwoju 5G i średniej prędkości sieci mobilnej. Bycie w kontakcie ze wszystkimi, wszędzie i o każdej porze, staje się jednak dla wielu Koreańczyków rosnącym obciążeniem, a w dodatku wszelką komunikację w Internecie, zawodową i prywatną, skupia ta sama aplikacja - Kakao Talk. Oderwanie się od niej to coraz powszechniejsze wyzwanie południowokoreańskich internautów.

Bycie ciągle dostępnym i połączonym z siecią stanowi problem

Jak podaje The Korea Herald (TKH) z internetowego komunikatora Kakao Talk korzysta w Korei Południowej 48 mln aktywnych użytkowników. Stanowi to prawie 93 proc południowokoreańskiego społeczeństwa. Nie dziwi więc, że o jego producencie usłyszeć możemy “Imperium Kakao”. Ekosystem rozwiązań i aplikacji wokół tego komunikatora pozwala także na zakup dodatkowych emoji, zamawianie taksówek, czy gier mobilnych. Wiodącą funkcjonalnością jest jednak wciąż wymiana wiadomości.

Bycie ciągle dostępnym i połączonym ze swoją siecią stanowi jednak problem dla użytkowników Kakao Talk. Według przywoływanej przez TKH firmy pośrednictwa pracy Incruit ok. 82 proc. spośród 731 ankietowanych przyznało się do odczuwania stresu w wyniku powiadomień otrzymywanych na konwersacjach grupowych w opisywanym komunikatorze.

Związane jest to z ilością wiadomości pochodzących wielu różnych grup, niekończących się ani po pracy, ani w nocy. Złożoności dodaje fakt, że wielu z nich trudno opuścić grupowe konwersacje, ze względu na powiadomienie w czacie dla wszystkich pozostałych użytkowników i uwagę, z jaką taka akcja się wiąże. Aspekt więzi z grupą i dbanie o swoją pozycję oraz wizerunek wśród bliskich i osób z pracy są dla Koreańczyków niezwykle ważne i potęgują stres związany z publicznym wystąpieniem z grupowych konwersacji.

Temat komunikatorów zainteresował polityków i prawników

Sprawą zajęli się w lutym tego roku nawet politycy i prawnicy opozycyjnej Partii Demokratycznej, którzy rozpoczęli prace nad ustawą dającą prawo do opuszczania czatów grupowych “po cichu”, a więc bez powiadamiania pozostałych użytkowników. W odpowiedzi Kakao Talk dodał taką możliwość już 3 miesiące po zaproponowaniu takiej funkcjonalności, a w ciągu pierwszych 21 dni skorzystało z niej 3 mln użytkowników.

Oprócz nadmiaru bodźców i poczucia uzależnienia do telefonu, profesor psychologii Kwak Geum-joo z Narodowego Uniwersytetu Seulskiego zauważa dwa dodatkowe trendy związane z upowszechnieniem się Kakao Talk. Po pierwsze, poprzez popularyzację rozmów na czacie w pracy, załamują się nieco tradycyjne hierarchie i procesy, w ramach których należało się upewnić co do czyjejś dostępności czy umówić na rozmowę. Komunikator internetowy skraca relację pomiędzy przełożonym a pracownikiem i pozwala na komunikację o dowolnej porze. Po drugie, można zaobserwować narastający lęk młodych ludzi przed wykonywaniem rozmów telefonicznych - ci preferują wysyłanie wiadomości tekstowych.

O potrzebie większej różnorodności w obszarze komunikacji mówił w zeszłym roku prezydent Yoon Suk-yeol, kiedy to w wyniku pożaru serwerowni ogromna rzesza użytkowników miała ograniczony dostęp do aplikacji przez prawie dwa dni. Uzależnienie od komunikatora to niesie za sobą nie tylko skutki społeczne, ale ma także znaczenie dla bezpieczeństwa państwa w momencie kryzysu, chociażby energetycznego.