Koreańscy giganci technologiczni znaleźli się w potrzasku

Wymuszona ucieczka z Chin? W związku z najnowszymi sankcjami Stanów Zjednoczonych nałożonymi na Państwo Środka, obecne tam firmy stoją przed trudnym wyborem.

Działające w Chinach firmy czeka przeniesienie produkcji do innych krajów lub trudne do wyobrażenia zerwanie więzi handlowych z państwami Zachodu.

Południowokoreańscy giganci, jak Samsung czy SK Hynix, mają jeszcze rok, aby podjąć kluczową dla ich biznesu decyzję.

Koreańczycy dają jeszcze do zrozumienia, że liczą na przedłużenie możliwości operowania w Państwie Środka, ale wybór wydaje się już przesądzony.

Najnowsze restrykcje zakazują obywatelom i rezydentom Stanów Zjednoczonych wykonywania pracy, która wiązałaby się ze wspieraniem rozwoju lub produkcji zaawansowanych półprzewodników w fabrykach zlokalizowanych w Chinach. Ograniczeniom podlegać będzie także eksport określonych rodzajów półprzewodników i ich podzespołów, pamięci DRAM oraz NAND. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez Departament Handlu USA 7 października 2022 r.

Surowe restrykcje. Czy jest jeszcze szansa na ustępstwa?

Ich wejście w życie będzie postępować stopniowo, a od przepisów będą też wyjątki. Wykonywanie pracy w chińskich fabrykach będzie wciąż możliwe po uzyskaniu specjalnej licencji. Część firm, jak chociażby południowokoreańscy giganci technologiczni - SK Hynix i Samsung - dostały roczne pozwolenie na dalsze wykorzystywanie amerykańskich rozwiązań w zakładach zlokalizowanych na terenie Chin. Tym samym najwięksi producenci półprzewodników na świecie dostali jasne ramy czasowe na zajęcie stanowiska w obliczu narastającej wojny handlowej.

Według doniesień portalu "Nikkei Asia" obie firmy odebrały to jako ostateczny sygnał do zakończenia operacji w Chinach, gdzie wciąż zlokalizowana jest znacząca część ich produkcji. Obecnie Koreańczycy rozważają możliwe scenariusze i ryzyka z nimi związane, a czasu na podjęcie decyzji pozostało niewiele. Niewykluczone, że wciąż możliwe będzie wynegocjowanie ustępstw od restrykcji i przedłużenie rocznego zezwolenia dla południowokoreańskich firm, które należą do największych producentów półprzewodników na świecie.

Koncerny technologiczne przed bardzo trudnym wyborem

Jak podaje portal Bloomberga, SK Hynix zakłada również możliwość pełnego zakończenia produkcji w Chinach. Wiązałoby się to z koniecznością sprzedaży całych fabryk i maszyn lub przeniesieniem ich do Korei Południowej. Jednocześnie firma utrzymuje, że taki wariant nie jest dziś aktywnie przygotowywany.

W ten sposób Koreańczycy dają do zrozumienia, że liczą na możliwość dalszego operowania w Państwie Środka. Należąca do SK Hynix fabryka w Wuxi odpowiada za 40 proc. produkcji pamięci DRAM tej firmy. Trudno wyobrazić sobie, że w ciągu roku całość miałaby być przeniesiona za granicę. O swoich planach nie poinformował jeszcze Samsung.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma