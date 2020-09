Koreańscy producenci podzespołów wstrzymają dostawy dla Huaweia

Dwa koreańskie koncerny elektroniczne, Samsung i SK Hynix, zamierzają odciąć chińskiego Huaweia od dostaw swoich podzespołów do budowy smartfonów. Ma to związek z nowymi sankcjami USA - informuje w środę serwis TechRadar, powołując się na źródła w Korei Płd.

Według serwisu TechRadar dostawy podzespołów dla Huaweia z Korei Południowej mają zostać wstrzymane od 15 września br., czyli od chwili wejścia w życie nowych sankcji nałożonych przez amerykańską administrację na koncern z Shenzhen. Rozszerzenie ograniczeń nałożonych przez USA na Huawei Technologies i jego spółki zależne zapowiedział w połowie sierpnia br. szef amerykańskiego resortu handlu Wilbur Ross.

Jeszcze na początku sierpnia do mediów przedostała się wypowiedź prezesa działu konsumenckiego Huaweia, Richarda Yu, zgodnie z którą do połowy września koncernowi wyczerpią się czipy Kirin do produkcji telefonów. Krótko wcześniej Huawei wyprzedził Samsunga pod względem sprzedaży smartfonów.

Huawei Technologies wraz z około 70 powiązanymi spółkami trafił w maju 2019 roku na listę podmiotów, które nie mogą kupować wytworów amerykańskich firm bez zgody Waszyngtonu - tzw. czarną listę resortu handlu USA. W kolejnych miesiącach podobnymi sankcjami objęto kilkadziesiąt dalszych firm. W rezultacie największy producent sprzętu telekomunikacyjnego na świecie został w praktyce odcięty od amerykańskiego oprogramowania i komponentów.

USA oskarżają Huawei o złamanie sankcji wobec Iranu oraz kradzież amerykańskiej własności intelektualnej. Waszyngton uważa ponadto, że koncern może być zaangażowany w działania wywiadowcze na rzecz rządu w Pekinie. Od ponad roku amerykańskie władze naciskają na sojuszników, by wykluczyli dostawców sprzętu telekomunikacyjnego z Państwa Środka - Huawei i ZTE - z udziału w lokalnych wdrożeniach technologii 5G. Plan stopniowego wycofania urządzeń Huaweia z własnej sieci telekomunikacyjnej przyjęła m.in. Wielka Brytania.

W maju br. Stany Zjednoczone zabroniły Huaweiowi używania w jakimkolwiek sprzęcie czipów komputerowych opartych na amerykańskich konstrukcjach. Pod koniec czerwca amerykańska Federalna Komisja Łącznośći (FCC) formalnie uznała Huawei i ZTE za podmioty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Departament Stanu poinformował ostatnio, że wprowadza ograniczenia wizowe dla pracowników Huawei.