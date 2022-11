Koreańska firma stworzyła rozciągliwy wyświetlacz

Firma LG Display zaprezentowała niezwykle elastyczny wyświetlacz, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Sekretem tego urządzenia jest to, że zbudowano je z materiału wykorzystywanego do produkcji soczewek kontaktowych.

Wyświetlacz Stretchable ma przekątną 12 cali (305 mm), odtwarza obraz w pełnych kolorach. Ale jego największą zaletą jest to, że można go wyginać, miąć, wykręcać, składać, a nawet rozciągać do 20 proc. (do 14 cali czyli 356 mm), co firma LG nazywa technologią swobodnego kształtowania. Traktowany w ten sposób wyświetlacz Stretchable nie traci swoich walorów, w tym świetnej rozdzielczości 100 ppi (pikseli na cal długości). Jest to pierwsze takie urządzenie na rynku.

Jak można przeczytać na stronie firmy LG Display, urządzenie jest naszpikowane diodami Micro LED i pod względem jakości konkuruje z większością istniejących monitorów, ale jest bardziej od nich funkcjonalny. Wyświetlacz Stretchable można bowiem łatwo przytwierdzać do zakrzywionych powierzchni, więc firma uważa, że wynalazek zostanie doceniony w produkcji odzieży, przemyśle meblarskim, samochodowym, lotniczym czy w szeroko pojętej branży reklamowej. (PAP Life)

