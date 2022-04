Koreańska innowacja ułatwi kontrole lotniskowe

Od września 2022 roku część pasażerów lotniska Incheon w Korei Południowej będzie mogła korzystać z uproszczonych kontroli bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego skanera CT X-Ray nie będzie trzeba wyjmować już płynów oraz laptopów z bagażu. Zastosowane urządzenie będzie w stanie rozpoznać szkodliwe przedmioty oraz substancje spośród wszystkich elementów znajdujących się w walizkach i torbach. Pozornie niewielka zmiana może znacząco przyspieszyć kontrole, podnosząc komfort podróżowania i zwiększając przepustowość lotnisk.

Zlokalizowane w pobliżu Seulu lotnisko Incheon to jedno z największych i najczęściej nagradzanych lotnisk na świecie. Swoją reputację południowokoreański obiekt zdobył dzięki wysokiej jakości obsługi podróżnych oraz innowacyjności technologicznej i architektonicznej. Jednym z najnowszych rozwiązań testowanych na południowokoreańskim lotnisku jest inteligentny system skanowania CT X-ray, który pozwala na szczegółowy skan przedmiotów w 3D bez otwierania walizek i toreb.

Jak podaje portal The Korea Herald nowy system skanowania pozwoli skrócić proces odlotu milionów pasażerów lotniska Incheon. Dotychczas podróżni korzystający z lotnisk zmuszeni byli do wyjmowania płynów, urządzeń elektronicznych, a czasem do zdejmowania butów przed przejściem przez bramki bezpieczeństwa. Innowacyjna technologia komputerowego prześwietlenia bagażu umożliwia wysoce szczegółowy wgląd w jego zawartość. Prześwietlenie ma pozwalać na określenie geometrycznych wymiarów przedmiotów i ich właściwości w bezpieczny sposób.

We wrześniu tego roku rozpoczną się praktyczne testy nowego skanera. Narzędzie to będzie wykorzystywane na jednym z wejść pierwszego terminala lotniska, a z czasem ma być ono wdrażane na pozostałych punktach kontroli. Zgodnie z założeniami władz portu lotniczego Incheon do 2025 r. cały obiekt będzie wyposażony w inteligentne skanery. Cytowany przez portal Ajudaily rzecznik prasowy lotniska Kim Deok-hwa stwierdził, że wdrożenie nowego rozwiązania skanującego pochłonie 11,2 mln dolarów.

Port lotniczy w Inchoen stanowi przykład jednego z najbardziej inteligentnych obiektów tego typu na świecie. Szerokie wykorzystanie zaawansowanych technologii, robotów i interaktywnych urządzeń, czyni go jednym z najprzyjaźniejszych i najlepiej zorganizowanych lotnisk. Towarzyszy temu także znakomita organizacja oraz czystość. Południowokoreański obiekt może stanowić inspirację dla projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego - Koreańczycy są bowiem partnerem strategicznym polskiego przedsięwzięcia.



