Koreański gigant elektroniczny ma za sobą rekordowy kwartał. Imponujący wzrost zysku

Południowokoreański producent elektroniki użytkowej LG Electronics zwiększył w trzecim kwartale 2023 roku zysk operacyjny o jedną trzecią, do 996,7 miliardów wonów, co w przeliczeniu na dolary daje 740 mln - podała firma we wstępnym raporcie.

Tak dobry wynik - 996,7 miliardów wonów zysku operacyjnego w trzecim kwartale 2023 roku - osiągnięto, mimo że LG Electronics oczekuje, iż przychody w omawianym okresie spadną o 2,2 proc. do 20,714 biliona wonów.

Analitycy prognozowali średnio zysk firmy na poziomie 832,9 miliarda wonów przy przychodach na poziomie 20,87 biliona wonów.

Jak wynika z raportu, zyski i przychody w okresie od lipca do września należały do ​​najlepszych w historii LG.

Spółka opublikuje ostateczne wyniki finansowe jeszcze w tym miesiącu.

Po wtorkowych notowaniach ceny akcji LG na giełdzie w Seulu wzrosły o 7 proc. Wartość rynkowa spółki wzrosła od początku tego roku o 21,5 proc. (do 16,8 bln wonów), a indeks giełdowy Kospi zyskał 7,4 proc.