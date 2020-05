Koronawirus i start-upy. Ten segment kocha wyzwania

Każdy kryzys to dobry grunt dla innowatorów. Eksperci przypominają, że wiele jednorożców na rynku pojawiło się po kryzysie w 2008 roku. Czy pandemia koronawirusa będzie dla rozwoju rynku start-upów hamulcem, czy może wręcz przeciwnie, motorem rozwoju? O tym, jak wygrać z kryzysem, rozmawiać będziemy podczas drugiego dnia EEC Online, w trakcie sesji wspólnej z European Tech & Start-up Days.

Rady doświadczonego biznesu mogą się okazać nieocenione dla tych, którzy muszą mierzyć się z pierwszym tak poważnym kryzysem. Dlatego w drugiej części sesji poznamy opinie tych, którzy na rynku działają od lat. Sprawdzimy, jakie zmiany czekają relację start-up – biznes, poznamy możliwe scenariusze współpracy na czasy po pandemii.W dyskusji udział weźmie m.in. Tomasz Misiak, założyciel Mizyak Investment Fund Ltd. oraz założyciel i akcjonariusz Work Service. Zawodowo Tomasza Misiaka zajmują przede wszystkim seryjne inwestycje w młode firmy. 5 z 25 najlepszych polskich start-upów jest dziś w portfolio bValue Venture Capital, którego biznesmen jest jednym z udziałowców, wspólnie z Tomaszem Hanczarkiem, Krzysztofem Inglotem, Marianem Owerką oraz Rafałem Brzoską.Start debaty 19 maja o godzinie 9:00.EEC Online to trzydniowy cykl debat poświęconych analizie i przyszłości gospodarki, to dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-20 maja, w pierwotnym terminie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Organizację Kongresu w jego pełnej formule Grupa PTWP planuje w dniach 2-4 września 2020 roku.EEC Online odbywać się będzie na stronie www.eecpoland.eu.



