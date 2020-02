Koronawirus może opóźnić produkcję nowych telefonów Samsunga

Epidemia koronawirusa zakłóciła płynność dostaw w sektorze wytwórczym w Wietnamie. Może to prowadzić do opóźnień m.in. w produkcji dwóch nowych modeli smartfonów firmy Samsung Electronics - oświadczyło w piątek wietnamskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Południowokoreański koncern jest największym zagranicznym inwestorem w Wietnamie. Epidemia może opóźnić produkcję dwóch nowych modeli smartfonów, jako że większość ich części pochodzi z Chin.

Jak pisze Reuters, wietnamski sektor produkcyjny w dużej mierze zależy od dostaw materiału i sprzętu z Chin. Z powodu epidemii koronawirusa Wietnam wprowadził jednak obostrzenia zdrowotne na granicy, co osłabiło m.in. handel transgraniczny. W czwartek część ograniczeń została złagodzona, ale niektóre restrykcje nadal pozostały w mocy.

"Producenci samochodów, sprzętu elektronicznego i smartfonów z powodu epidemii wirusa mają problemy z pozyskaniem części i materiałów koniecznych do produkcji. Wietnam zależy od dostaw z Chin, co sprawia, że w obliczu wirusa jesteśmy bezradni" - napisało w oświadczeniu przesłanym mailem do agencji Reutera wietnamskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Ministerstwo dodało również, że zdaje sobie sprawę z tego, że kłopoty z dostawami będą prawdopodobnie oznaczać opóźnienia w realizacji zleceń dla niektórych firm, w tym m.in. dla Samsunga. "Samsung zastanawia się czy nie dostarczyć brakujących części drogą morską albo powietrzną, ale to tylko zwiększy koszty a raczej nie przyspieszy produkcji" - wskazał resort.

Urzędnicy zaznaczyli, że chociaż nie ma informacji, by fabryki miały zostać zamknięte z powodu wirusa, to zdają sobie sprawę, że zapewnienie zapasów materiałów będzie wyzwaniem dla producentów. "Jeśli epidemii koronawirusa nie da się opanować w ciągu jednego albo półtora miesiąca, fabryki pozostaną z pustymi rękoma. Produkcja telewizorów i telefonów drastycznie spadnie" - oświadczyło ministerstwo, powołując się na raport wietnamskiego stowarzyszenia producentów elektroniki.

Wietnamski rząd zapowiedział, że nadal ma nadzieję na osiągnięcie w tym roku wzrostu gospodarczego w wysokości 6,8 proc.

Z kolei ministerstwo zdrowia ogłosiło w piątek, że 15 z 16 osób zakażonych koronawirusem zostało już wyleczonych, a 28 pacjentów, u których podejrzewa się chorobę, nadal podlega kwarantannie w lokalnych szpitalach.



