Koronawirus pogrąża gospodarkę, ale nie producentów gier wideo

Pandemia koronawirusa sprawiła, że działalność wielu firm praktycznie zamarła. Są jednak branże, w których nie tylko nie brakuje pracy, ale wręcz czuje się wzrost popytu. Należy do nich produkcja gier wideo - a wiele firm z Polski się w niej wyspecjalizowało. Istnieje jednak ryzyko, że negatywne skutki ekonomiczne po prostu dotrą tu z opóźnieniem.

Łyżki dziegciu w beczce miodu

Kryzys dopadnie wszystkich

Dość powiedzieć, że w ostatnich dniach platforma Steam, zajmująca się cyfrową dystrybucją gier, bije rekordy w liczbie zalogowanych jednocześnie użytkowników - dzień w dzień wyniki przekraczają 20 mln osób. Poprzedni najlepszy wynik Steamu pochodził z 2 lutego 2020 roku, kiedy przekroczono 18,8 mln aktywnych graczy w jednym momencie. Rekord ten był także związany z koronawirusem, a konkretnie - z powszechną kwarantanną w Chinach.- Serwery wielu gier nie wytrzymują dziś ze względu na obłożenie. Widzimy też 20 mln concurrent usersów na Steamie. To wszystko oznacza wzrost zarobków na grach. Wirus mocniej dotyka seniorów populacji, więc (co do zasady) nie graczy. Są więc przesłanki na to, że koronawirus może przyczynić się do wzrostu sprzedaży gier - ocenia Michał Kaczmarek, prezes Live Motion Games.Oparcie sprzedaży w dużej mierze na platformach cyfrowych jest dziś jednym z głównych czynników sprzyjających branży. Praktycznie nie ma problemów z dystrybucją, a zaspokojenie rosnącego popytu zależy praktycznie wyłącznie od możliwości łączy telekomunikacyjnych.- Sprzedaż gier wideo odbywa się w głównej mierze za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej, co sprawia, że sektor gamingowy ma swoją specyfikę, która odróżnia go od innych branż - zwraca uwagę Piotr Wątrucki, prezes ECC Games.- Od wielu lat sprzedaż gier wideo odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucji, natomiast tworzenie gier, chociaż wciąż w większości toczy się w ramach stacjonarnych struktur biur i studiów deweloperskich, wykorzystuje technologię przetwarzania w chmurze i zdalnego dostępu do zasobów - dodaje Michał Gembicki.- Wszystko zależy od kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez poszczególne spółki. W przypadku tych tradycyjnych można przyjąć, że wyniki sprzedaży spadną. Należy jednak zwrócić uwagę na zainteresowanie graczy internetowymi kanałami sprzedaży. Platforma, z której korzysta m.in. nasza spółka, czyli Steam, nie zna ograniczeń geograficznych. Sprzedajemy produkty globalnie i nie widzimy w tej mierze zbytniego zagrożenia wynikającego z groźby zarażenia koronawirusem - mówi z kolei Kamil Kurkowski, prezes firmy Hydra Games.Okazuje się wręcz, że to zagraniczni potentaci mogą mieć większe problemy. Ich flagowe tytuły jeszcze w dużej mierze rozchodzą się w formie pudełkowej. Polscy producenci gier już dawno postawili przede wszystkim na dystrybucję cyfrową.- Dla dużych produkcji wciąż ważna jest sprzedaż pudełkowa, na której w końcu odbije się niechęć do wychodzenia z domu i ograniczenia w działaniu sklepów (w tym Amazona). Paradoksalnie łatwiej mają mniejsze tytuły wydawane tylko cyfrowo, a więc znaczna część produkcji powstających w Polsce - wyjaśnia Bartłomiej Mielcarek, przewodniczący rady nadzorczej Draw Distance, a także prezes firmy Solution.To wszystko powinno przełożyć się na istotny wzrost przychodów studiów produkujących gry - i to bez konieczności wyraźnego podnoszenia nakładów. Wiele wskazuje, że wzrosty mogą sięgnąć odziesiątków procent.- Myślę, że niebawem będzie można mówić nawet o 50-procentowym przyroście przychodów ze sprzedaży gier. Ich produkcja w znakomitej większości nie jest procesem wrażliwym na procedury kwarantanny, a co za tym idzie - tryb pracy zdalnej. Dystrybucja odbywa się kanałami online, więc jeśli dodamy do tego dynamicznie powiększający się popyt w postaci odizolowanych od otoczenia graczy, będziemy mogli mówić o większych przychodach ze sprzedaży - przewiduje Jamal Bnayat, prezes Bnayat Games.Czy to oznacza, że branża nie ma z koronawirusem żadnych problemów? Nie, komplikacje występują, choć ich negatywny wpływ na działalność i wyniki jest mocno ograniczony.- Praca zdalna oczywiście utrudnia komunikację w zespołach projektowych, jednak z naszego punktu widzenia nie jest to szczególnie uciążliwe ograniczenie. Pracując zdalnie, jesteśmy w stanie realizować wszystkie wewnętrzne cele produkcyjne w zakładanych terminach - mówi Jacek Głowacki z Draw Distance.Innym problemem, który dotyka nie tylko producentów gier, ale może nawet bardziej branżę eventową, jest anulowanie praktycznie wszystkich dużych wydarzeń branżowych.- Oczywistą konsekwencją, jaką widzimy teraz, jest odwoływanie dużych wydarzeń branżowych, jak targi GDC i Game Connection America - wspomina Jacek Głowacki.- Pierwsze dane pokazują, że w sumie branża raczej zyskuje. Oczywiście nieco inny punkt widzenia należy przyjąć, jeśli chodzi o eventy e-sportowe czy targi gamingowe - przyznaje Mateusz Adamkiewicz z Gaming Factory.Z kolei firmy, które znajdują się na giełdzie, musiały w ostatnim czasie zmierzyć się ze spadkami wartości własnych akcji - w efekcie paniki inwestorów, obawiających się negatywnych skutków gospodarczych pandemii koronawirusa. Producenci gier przyjmują jednak na razie taką sytuację ze spokojem.- To normalne, że inwestorzy w niepewnych czasach wycofują swe aktywa z ryzykownych akcji na rzecz bezpieczniejszych inwestycji - twierdzi Mateusz Wcześniak, prezes notowanej na rynku NewConnect spółki Movie Games.Choć zwiększona obecność ludzi w domach i zamknięte szkoły sprzyjają teraz zwiększaniu przychodów przez producentów gier, to nie znaczy jeszcze, że długoterminowo wcale nie odczują skutków kryzysu wywołanych pandemią koronawirusa.- Z jednej strony konieczność spędzania czasu w domach, bez możliwości wychodzenia na zewnątrz, wpłynie pozytywnie na sprzedaż i aktywność w już dostępnych na rynku grach, z drugiej natomiast sytuacja na krawędzi stanu wyjątkowego może odbić się na optymizmie konsumenckim i skłonność do zakupów produktów z kategorii rozrywka spadnie - przestrzega Michał Gembicki z Klabatera.- Jeśli tylko pandemia się przedłuży, wpłynie to na pogorszenie nastrojów i na decyzję o ucięciu zbędnych wydatków. Na razie jednak nie dostajemy sygnałów, żeby ludzie robili oszczędności na taką ewentualność - mówi Bartłomiej Mielcarek z Draw Distance i Solution.Sam zresztą odczuwa już mocno negatywne skutki pandemii, -tyle że jako prezes Solution, czyli agencji promocji i reklamy.- Mnie przychody spadły właściwie o 100 proc. Firma nie działa co najmniej do końca miesiąca - z powodu braku zleceń i poprzez ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych - opowiada. - W takiej sytuacji kluczowe staje się to, czy będziemy w stanie wrócić do stanu wyjściowego sprzed pandemii - chodzi oczywiście o powrót do liczby zamówień, ruchu między podmiotami. Będzie to bardzo trudne, prawdopodobnie niewykonalne, ale musi się to udać w jak największym stopniu.Od tego, czy takie firmy jak Solution przetrwają, zależy kondycja całej gospodarki i zamożność mieszkańców Polski. Nagły spadek dobrobytu niewątpliwie odbije się negatywnie na wydatkach na rozrywkę, a to - w dłuższej perspektywie - może także uderzyć w producentów gier wideo. Dlatego, ciesząc się z lepszych wyników, branża powinna być też gotowa na niekorzystny rozwój sytuacji.- Pierwsze sygnały mogą być pozytywne, jest jeszcze natomiast zbyt wcześnie, żeby jednoznacznie wykluczyć możliwość negatywnego scenariusza - podsumowuje Michał Gembicki z Klabatera.