Koronawirus. Ponad 150 tys. pobrań aplikacji ProteGo Safe

Ponad 150 tys. osób pobrało aplikację Protego Safe, która ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, jeśli zainstaluje ją możliwie dużo osób - poinformował resort cyfryzacji w komunikacie.

Najnowsza wersja aplikacji ProteGO Safe jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja ta jest bezpłatna i dobrowolna, a według MC także bezpieczna jeśli chodzi o ochronę danych.

Aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń (nie użytkowników), w których także zainstalowana jest ProteGO Safe.

Aplikacja nie śledzi naszej lokalizacji, nie wie z kim i kiedy się widzieliśmy. Nie ma dostępu do żadnych danych, ani plików, które trzymamy w telefonie - wskazał cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak opisuje MC, aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń (nie użytkowników), w których także zainstalowana jest ProteGO Safe. Gdy jeden z użytkowników aplikacji zachoruje na koronawirusa, telefon wyśle na telefony innych napotkanych osób odpowiednie powiadomienie. Powiadomienie jest wysyłane anonimowo, a wraz z nim użytkownik otrzymuje wskazówki, jak się zachować i - w razie potrzeby - z jakim specjalistą się skontaktować.

Aplikacja analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. "Jak zakażony będzie mógł poinformować innych użytkowników aplikacji o swojej chorobie? Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, skontaktuje się z nim pracownik Centrum Kontaktu, który poza informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, przekaże mu także numer PIN, który umożliwi przesłanie informacji na urządzenia innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w ostatnich 14 dniach" - informuje MC.

Jak zwraca uwagę resort, taka informacja trafi tylko na urządzenia innych użytkowników aplikacji. Jeśli mieliśmy kontakt z tą osobą, a na swoim telefonie nie mamy zainstalowanej aplikacji, nie otrzymamy takiego powiadomienia.

Poza monitorowaniem otoczenia i wysyłaniem powiadomień o możliwym kontakcie z koronawirusem, ProteGO Safe daje także możliwość monitorowania stanu zdrowia. Pozwala m.in. wykonać test oceny ryzyka i prowadzić dziennik zdrowia. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w teście oraz analizy kontaktów użytkownika aplikacja na bieżąco informuje, w jakiej grupie ryzyka zachorowania się znajduje- niskiej, średniej, czy wysokiej. Wraz z informacją o grupie ryzyka, aplikacja przekazuje odpowiednie informacje, porady i wskazówki dotyczące ochrony naszego zdrowia.

MC podkreśla, że ProteGO Safe stworzono na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i jest ona zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

"Jeśli korzystasz z telefonu z systemem Android - aplikację znajdziesz w sklepie Google Play. Jeśli Twój smartfon to iOS - znajdziesz ją w App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziesz na pulpicie smartfonu. Będąc w sklepie (Google Play lub App Store), w polu wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, czyli ProteGO Safe. Po jej wyszukaniu kliknij przycisk "Instaluj". Aplikacja zainstaluje się na pulpicie Twojego telefonu. Tam ją znajdziesz. Aby ją uruchomić, kliknij w ikonę aplikacji na pulpicie telefonu. System podpowie Ci, co zrobić dalej" - wskazuje resort cyfryzacji, dodając, że do ProteGO Safe nie trzeba się logować, ani podawać żadnych danych osobowych, ani numeru telefonu.