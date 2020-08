Koronawirus pootwierał ludzkie głowy. To jednak dopiero pierwszy krok

Pierwszą rzeczą, dość nieoczywistą, ale ważną w procesie transformacji cyfrowej, którą koronawirus zrobił, to trochę pootwierał ludzkie głowy. To znaczy zmusił nas do szybkiej, raptownej i jednocześnie bardzo dużej zmiany. Okazało się, że to się udało - oceniła Jowita Michalska. Prezes fundacji Digital University zastrzega jednak, że to dopiero pierwszy krok do cyfryzacji, bo nie należy mylić sprawnego przejścia do pracy online z cyfryzacją.

Z powodu pandemii koronawirusa Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) odbywający się w maju został przeniesiony na 2-4 września 2020, niemniej odbywają się jego kolejne odsłony online.

Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University była gościem sierpniowej debaty w ramach EEC Online, której jednym z głównych tematów były procesy cyfryzacji gospodarki.

- To, że dostawaliśmy się do wymogów, które trochę nas zaskoczyły w pandemii i przeszliśmy na online, nie znaczy, że się scyfryzowaliśmy - mówiła podczas EEC Online Jowita Michalska.