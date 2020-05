Koronawirus przyspieszył wycofanie Airbusów A380 z eksploatacji

Francusko-holenderska grupa Air France-KLM poinformowała w środę, że epidemia koronawirusa przyspieszyła decyzję o całkowitym wycofaniu z eksploatacji największego pasażerskiego samolotu na świecie, dwupokładowego Airbusa A380. Samolot wycofywany jest z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji.

"Wobec kryzysu spowodowanego przez Covid-19 i jego wpływu na przewidywaną działalność przewozową, grupa Air France-KLM informuje o całkowitym wstrzymaniu eksploatacji Airbusów A380 należących do Air France" - głosi opublikowany komunikat.

Już w lipcu ub.r. grupa informowała, że z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji, w tym zbyt wysokiego zużycia paliwa, a także wyjątkowo wysokiego stopnia zanieczyszczania środowiska, Airbusy A380 będą stopniowo wycofywane do końca 2022 r.

Decyzję motywowano tym, że ten olbrzymi dwupokładowy samolot zużywa o 20-25 proc. więcej paliwa w przeliczeniu na jedno miejsce dla pasażera niż inne samoloty długodystansowe nowej generacji a także emituje więcej dwutlenku węgla. Do czasu pandemii w barwach Air France latało dziewięć Airbusów A380 nazywanych również "Superjumbo".

Samoloty A380 mają być zastąpione przez mniejsze maszyny nowej generacji, m.in. A350 i Boeingi 787.

Wcześniej, w lutym, Airbus poinformował, że wstrzymuje produkcję maszyn typu A380 ze względu na ich niską rentowność. Samoloty tego typu weszły do eksploatacji w 2007 r.

Ocenia się, że grupa Air France-KLM straciła w pierwszym kwartale br. z powodu pandemii koronawirusa i związanym z nią wstrzymaniem komunikacji lotniczej ok. 1,8 mld euro netto. Perspektywy na kolejne miesiące również nie są optymistyczne.

Airbus A380 to dwupoziomowy (dwupokładowy) i szerokokadłubowy, czterosilnikowy samolot pasażerski. Dzięki temu, że górny pokład ciągnie się przez całą długość kadłuba, A380-800 może zabrać 555 pasażerów przy podziale na trzy klasy lub nawet 853 po przystosowaniu go do standardu klasy ekonomicznej.

A380 wyprzedza drugiego na tej liście Boeinga 747-8, czyli Jumbo Jeta najnowszej generacji, który może zabrać od 366 do 568 pasażerów.