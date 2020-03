Koronawirus w Polsce sprzyja cyfryzacji firm tylko w teorii

Pandemia koronawirusa ma coraz poważniejsze skutki zarówno dla gospodarki polskiej, jak i światowej. W obliczu coraz większej niepewności rozpoczyna się intensywne poszukiwanie rozwiązań, które pomogą firmom nie tylko zachować ciągłość działania, ale przygotować je także na trudniejsze czasy. Jednym z nich jest cyfryzacja przedsiębiorstw. Polskie firmy nie radzą sobie jednak z tym najlepiej.

Przeszkadza brak kompetencji

- Globalne doświadczenia kryzysu finansowego lat 2008-2009 są takie, że firmy owszem, uznają outsourcing IT za antidotum na kryzys, jednak nie realizują tego typu inwestycji w czasie jego trwania. - mówi Konrad Łucka, dyrektor usług IT w firmie S&T, która zajmuje sie integracja systemów IT. - Niestety, w Polsce nie realizują ich również w okresie prosperity.Z opracowanego pod koniec 2019 roku przez firmę S&T, HPE i Infor Raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” dowiadujemy się, że 55 proc. z nich nie korzysta z outsourcingu usług IT. W polskich firmach dominuje także tradycyjny model wykorzystywania rozwiązań klasy ERP - co czwarty menedżer wskazał, że wdrażając systemy i narzędzia wspierające zarządzanie, wybrałby zakup licencji i niezbędnej infrastruktury na własność. Nie powinno więc dziwić, że w opracowanym przez Komisję Europejską rankingu DESI, Polska plasuje się na trzecim miejscu od końca pod względem integracji technologii cyfrowych w firmach.Sytuacja ekonomiczna i implikacje epidemii koronawirusa kreują i będą kreować nowe wyzwania dla firm na wielu płaszczyznach. Przykładowo, przy okresowym przeniesieniu części pracy do trybu zdalnego, pojawiają się pytania o narzędzia, sprzęt i odpowiednią oprawę proceduralną.- Narzędzia informatyczne wspierające pracę zdalną funkcjonują na rynku od lat. Ale nie musi to wcale pociągać za sobą gotowości organizacyjnej firm i umiejętności ludzi do pracy w takich warunkach - komentuje Konrad Łucka z S&T.W wspomnianym Raporcie „Dojrzałość technologiczna polskich firm” 59 proc. polskich menedżerów twierdzi, że ich przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającego budżetu na wszystkie planowane inwestycje w technologie, ale zamierzają realizować swoje projekty stopniowo.- Menedżerowie w Polsce często selektywnie i krótkoterminowo patrzą na inwestycje w IT - komentuje Konrad Łucka. - W obliczu transformacji cyfrowej, definiowanej jako szeroki pakiet głębokich zmian w firmie widzimy, jak ważne jest kompleksowe podejście do technologii i cyfryzacji, a także szans, jakie mogą one przynieść w zwiększaniu konkurencyjności polskich firm.Co nas powstrzymuje przed wróżeniem narzędzi cyfrowych?Przeniesienie procesów biznesowych do zewnętrznych dostawców i narzędzi cyfrowych oznacza poważną zmianę jakościową w zapotrzebowaniu na zasoby ludzkie. Zlecanie usług IT na zewnątrz wymaga od załogi nowych kompetencji, a od menedżerów - umiejętności zarządzania zmianą w firmie.Jednak według danych z Raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” dla 51 proc. firm brak wymaganych kompetencji pracowniczych i wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany jest barierą przed wdrożeniem narzędzi cyfrowych.- Obawy przed brakiem kompetencji przy deklaracjach, że firma nie zleca usług na zewnątrz - tak można podsumować podejście menedżerów do zlecania dostawcom procesów IT - ocenia Adam Tomczak, lider sprzedaży na Europę Środkową w Hewlett Packard Enterprise, dostawcy rozwiązań IT.- A zamiast kupować narzędzia i własną infrastrukturę, być może efektywniej jest zmienić strategię i skorzystać z „wewnętrznej” chmury, tj. pozyskać infrastrukturę w modelu subskrypcyjnym? Leasing czy najem floty samochodowej lub korzystanie z druku w modelu pay per page są powszechne - dlaczego nie przenieść tych doświadczeń również na infrastrukturę w data centre? - dodaje.Rynek i praktyka biznesowa potwierdzają, że wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych i dostarczanych przez nie rozwiązań cyfrowych może dawać dobre rezultaty, szczególnie w obszarach, które nie mają kluczowego znaczenia w organizacji, a IT w wielu firmach pełni właśnie rolę wspierającą. Zawirowania gospodarcze są więc z jednej strony okazją do wdrożenia zmian, a z drugiej - ich motorem.- Cyfryzacja procesów połączona z zaangażowaniem zewnętrznych dostawców nadal budzą w polskich firmach obawy. Jestem jednak głęboko przekonany, że firmy, które w strategiach uwzględniały transformację cyfrową, będą w stanie szybciej i sprawniej podjąć nowe wyzwania rynku - podsumowuje Konrad Łucka z S&T.Raport „Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Grupa respondentów to menedżerowie IT różnego szczebla oraz przedstawiciele pionów biznesowych w średnich (zatrudniających od 100 do 250 osób) i dużych firmach (zatrudnienie powyżej 250 osób).Kwestionariusz wypełniła grupa 251 reprezentantów firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI - respondenci samodzielnie wypełniali ankietę online lub udzielali odpowiedzi na pytania podczas wywiadu telefonicznego.