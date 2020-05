Koronawirus wsparł popularyzację chmury obliczeniowej

Pandemia COVID-19 wyrządziła ogromne spustoszenia w globalnej gospodarce, a jesteśmy dopiero na początku liczenia strat. Dewastacyjny wpływ pandemii na gospodarkę prawdopodobnie byłby jeszcze większy, gdyby nie przejście wielu firm i instytucji na model pracy zdalnej, który był możliwy dzięki wcześniejszym lub podejmowanym na szybko inwestycjom w chmurę obliczeniową.

Jeszcze kilka lat temu chmura obliczeniowa była narzędziem czysto developerskim. Najważniejsze było tworzenie oprogramowania, natomiast podstawy pracy zdalnej - wideokonferencje, współpraca dokumentów i bezpieczna sieć - miały marginalne znaczenie. W 2010 r. przetwarzanie w chmurze, jakie stosowano w firmach, nie byłoby jeszcze w stanie umożliwić pracy zdalnej na szeroką skalę. Dziś okazało się zbawienne i to nie tylko dla firm, ale i dla samych pracowników. Bez realnej możliwości bezpiecznego kontynuowania pracy, wiele firm musiałoby zwalniać pracowników.- Chmura to mobilność, a mobilność to możliwość zdalnej pracy czy nauki. To co do tej pory było przywilejem lub nagrodą dla nielicznych staje się naszą nową normalnością i w końcu przestaniemy pracować w pracy, a zaczniemy po prostu pracować. Wydaje mi się, że w świecie po koronawirusie trudno będzie pracodawcy odrzucić kandydaturę osoby niepełnosprawnej ruchowo tylko dlatego, że nie może przyjechać do biura - komentuje Stanisław Bochnak, strateg biznesowy z firmy VMware Polska.- Dzisiejsza sytuacja wyraźnie pokazuje, że sama obecność pracownika w biurze nie jest gwarancją jego skuteczności. Znacznie ważniejszy jest swobodny dostęp do technologii i narzędzi służących do wykonywania naszych obowiązków. Gdzie to robimy jest sprawą drugorzędną - dodaje.Cloud computing stanowi wsparcie nie tylko dla pracy zdalnej. To także ogromna pomoc dla szkół, które nagle zostały zamknięte. Dzieci na całym świecie realizują swoją edukację online, z domu. Podobnie jest na uniwersytetach.- W ciągu miesiąca firmy, instytucje, urzędy na całym świecie przeszły transformację na jaką nie mogły się zdecydować latami. Zdalna szkoła w Polsce? Każdy kto wpadłby na taki pomysł jeszcze rok temu uznany zostałby za fantastę, ale dzięki nowym technologiom jest to możliwe. Uczelnie na całym świecie umożliwiają naukę online, obrony prac dyplomowych, a nawet udział w specjalistycznych laboratoriach - mówi Stanisław Bochnak.To właśnie wykorzystując technologie chmurowe m.in. firmy VMware wrocławska Wyższa Szkoła Bankowa udostępnia teraz dla swoich studentom wirtualne laboratoria.Ostatnie inwestycje w rozwiązania chmurowe m.in. w opiece zdrowotnej dziś pomagają z kolei wspierać pracowników służby zdrowia w ich niezwykle ważnej pracy na linii frontu. Dodatkowo, dzięki chmurze obliczeniowej naukowcy z całego świata mogą wspólnie pracować nad szczepionką na wirusa, na którą wszyscy czekają.Pod wieloma względami pandemia koronawirusa stała się impulsem do największego w historii testu przetwarzania w chmurze, co niebawem powinno znaleźć odbicie również w oficjalnych statystykach wykorzystywania tej technologii.