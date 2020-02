Korzystasz z firmowego sprzętu prywatnie? Narażasz się na duże ryzyko

Niemal co druga polska firma zetknęła się z cyberatakiem - wynika z raportu firmy Vecto „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020”. Jednocześnie ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw nie jest prawidłowo zabezpieczona, a 46 proc. nie korzysta w ogóle z usług specjalistów, którzy dbają o ochronę danych i systemów IT. Nagminne jest za to wykorzystywanie firmowego sprzętu do celów prywatnych.

Skłonność do oszczędzania

- Oszczędności w stosowaniu ochrony antywirusowej i rozwiązań backupowych komputerów stacjonarnych i mobilnych przez polskie firmy dobitnie wybrzmiewają w naszym raporcie - komentuje Jakub Wychowański, członek zarządu Vecto.- Dodatkowym zagrożeniem stają się smartfony i tablety, które zwykle stanowią najsłabsze ogniwo w firmowym systemie IT. Wykorzystujemy je chętnie do celów prywatnych, zostawiamy w miejscach publicznych i korzystamy z ogólnodostępnych sieci wi-fi. W końcu, instalujemy aplikacje bez sprawdzenia stosownych certyfikatów bezpieczeństwa - dodaje.Okazuje się, że w niemal 8 na 10 przypadków służbowy sprzęt jest wykorzystywany do celów prywatnych. Z komputerów, tabletów i smartfonów korzystają często dzieci ich użytkowników a niekiedy nawet znajomi.Jednocześnie obok wrażliwych firmowych danych przechowywane są zdjęcia z wakacji, aplikacje do korzystania z mediów społecznościowych, komunikatory i szereg programów bez stosownych certyfikatów.- To, jak dziś wykorzystujemy narzędzia, które powierzono nam do realizacji zadań służbowych, w dużym stopniu determinuje kwestie bezpieczeństwa danych firmowych. Na co dzień nie myślimy o tym, jednak to właśnie nasza nieostrożność wpływa na skuteczność ataków cyberprzestępców - ocenia Jakub Wychowański.Raport stwierdza, że wśród polskich menedżerów pokutuje przeświadczenie, iż skala i obszar ich działalności nie leży w zainteresowaniu cyberprzestępców. Z drugiej strony przyznają, że koszty profesjonalnego zabezpieczania danych będą dla nich prawdopodobnie za wysokie. 46 proc. badanych firm nie zatrudnia nawet specjalisty, którego zadaniem jest dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo.Tymczasem autorzy raportu twierdzą, że w ostatnim czasie branża informatyczna zweryfikowała model finansowania wdrażanych w firmach rozwiązań.- Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szerokiego katalogu produktów, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo IT. Dziś oferujemy je w opcji subskrypcji, proponując skuteczne rozwiązania również tym firmom, które nie dysponują budżetem inwestycyjnym na tego typu cele. W mojej ocenie, to czy firma zabezpieczy się czy nie, zależy wyłącznie od odpowiedzialności i świadomości menedżerów. Pieniądze nie mają tu większego znaczenia - przekonuje Wychowański.Firma Vecto diagnozuje świadomość i stan cyberbezpieczeństwa w polskich firmach od 2018 roku. Raport „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020” stanowi trzecią edycję opracowania.Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej i papierowej od kwietnia do grudnia 2019 r. na próbie 201 przedsiębiorstw. Największą grupę respondentów stanowili przedstawiciele przemysłu komputerowego - łącznie 23 proc. badanych. 17,4 proc. badanych stanowili przedstawiciele finansów i bankowości, a 10,9 instytucje rządowe i samorządy.Wśród respondentów dominowali przedstawiciele przedsiębiorstw zatrudniających 11-50 osób - 43,7 proc. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób (24,3 proc.). 18,9 proc. były to przedsiębiorstwa zatrudniające 1-5 osób, zaś najmniejszą liczbę respondentów stanowiły firmy zatrudniające 6-10 osób (12,9 proc.).