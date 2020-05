Kościół w San Francisco pozywa Zooma za atak hakerski

Kościół Saint Paulus w San Francisco pozwał komunikator wideo Zoom za atak hakerski, do którego doszło podczas wirtualnej lekcji dla dzieci ze studiowania Biblii. Uczniom wyświetliły się treści pornograficzne, w tym przedstawiające molestowanie dzieci.

Do wydarzenia doszło 6 maja podczas zorganizowanej przez kalifornijski kościół lekcji poświęconej studiowaniu Biblii. W zajęciach brało udział ośmioro uczestników, w większości dzieci. Hakerowi udało sie złamać zabezpieczenia programu i wyświetlić uczniom filmy pornograficzne, w tym przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.

W reakcji na to wydarzenie kościół Saint Paulus, najstarsza świątynia w San Francisco, złożył do sądu federalnego w San Jose pozew przeciwko firmie Zoom. Podkreślono w nim, że sprawcą ataku był "znany organom ściagania przestępca, który był już wcześniej wielkorotnie zgłaszany policji". Kościelni prawnicy dodali też, iż mimo że uczniowie próbowali zakończyć sesję i zalogować się na nowo do programu, haker kontynuował atak i nadal wyświetlał pornograficzne filmy.

W oświadczeniu rzecznik Zoom potępił "przerażające wydarzenie" i zapowiedział, że kiedy tylko firma dowiedziała się o incydencie, zidentyfikowała hakera, zablokowała jego dostęp do platformy i zgłosiła go na policję.

Zoom poinformował również, że niedawno zaostrzył środki bezpieczeństwa i uszczelnił aplikację. Firma podkreśliła, że użytkownicy platformy nie powinni dzielić się publicznie linkami do spotkań ani hasłami umożliwiającymi uczestnictwo w wydarzeniach. Taka sytuacja miała jednak miejsce w przypadku kościelnej lekcji.

Popularność aplikacji Zoom wzrosła, kiedy w związku z wybuchem pandemii Covid-19 wiele osób zmuszonych zostało do pozostania i pracy z domu. Komunikator wkrótce zaczął się jendka borykać z zarzutami o brak odpowiedniej ochrony użytkowników i ich prywatności. Dołączanie niepożądanych gości i zakłócanie konwersacji określane jest jako "Zoombombing".