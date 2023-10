Kosmiczna firma zadebiutowała na małej giełdzie. Inaczej niż poprzednicy

W środę, 11 października na rynku NewConnect zadebiutowała działająca w przemyśle kosmicznym spółka Scanway. W pierwszej fazie notowań jej akcje nieznacznie drożeją, a obroty przekraczają milion złotych.

Scanway jest polskim przedsiębiorstwem działającym w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki.

Spółka rozwinęła dwa obszary biznesowe, tworząc produkty dla sektora kosmicznego (m.in. instrumenty optyczne do obserwacji ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne).

Początek notowań na rynku NewConnect przynosi delikatne wzrosty wartości akcji wrocławskiej spółki.

W przeciwieństwie do ostatnich kilku debiutów na rynku NewConnect, które owocowały znacznymi spadkami kursów w porównaniu do wyceny emisyjnej, kurs Scanway w dniu debiutu jest względnie stabilny i porusza się w okolicy poziomu odniesienia, czyli 45 zł za akcję. Obroty po niespełna godzinie zbliżają się do 1,5 mln zł.

Spółka działa w sektorze kosmicznym, tworzy m. in. systemy obserwacyjne dla satelitów.

- Nasi specjaliści są autorami m.in. części optycznej systemu obserwacji mikrosatelitów EagleEye, kamer monitorujących dziewiczy lot Ariane-6, a także laserowego systemu 3D do orientacji wywierconych cząstek w przestrzeni kosmicznej. Obecnie realizujemy projekty, które w ciągu 4 lat znajdą się w co najmniej 8 satelitach i jesteśmy jedyną polską firmą z aktywnym ładunkiem optycznym na orbicie - podaje Scanway.

Największym bezpośrednim akcjonariuszem spółki jest jej prezes - Jędrzej Kowalewski, posiadający 21,5 proc. akcji Scanway.

Scanway jest 358 spółką notowaną na NewConnect oraz 10 debiutem na tym rynku w 2023 roku. W sumie w obrocie giełdowym znalazło się prawie 1,3 mln akcji spółki, a tzw. free float wynosi prawie 65 proc. akcji.