Sektor kosmiczny w Polsce liczy około 100 firm, a niemal każda z nich zatrudnia specjalistów IT. Polskie firmy już teraz dostarczają rozwiązania dla międzynarodowych agencji i firm. Ten segment rynku będzie się rozwijał, a więc i będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników.

W Polsce tworzy się oprogramowanie do satelitów, moduły oprogramowania umożliwiające m.in. precyzyjne lądowanie na Księżycu i wykonywanie automatycznych operacji na orbicie Ziemi.

Krajowe firmy rozwijają i współtworzą programy obserwacji satelitarnej Ziemi czy systemy nawigacji, pracując przy międzynarodowych projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i NASA.

Rodzime spółki już teraz dostarczają technologie IT dla Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) oraz koncernów z branży kosmicznej i lotniczej.

Do 2040 roku globalna wartość sektora kosmicznego może wynieść nawet 1,1 biliona dolarów. Jedną z najważniejszych gałęzi branży space (ang. kosmos) jest obszar IT.

Rosnące znaczenie polskich firm z sektora kosmicznego

Raport dotyczący IT w polskim sektorze kosmicznym przedstawia obecną sytuację i dalsze perspektywy rozwoju tego obszaru rynku.

Raport został stworzony przez ekspertów Planet Partners i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK), na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Badanie objęło 25 przedsiębiorstw zrzeszonych w ZPSK i zatrudniających ponad 1500 osób.

Choć opinia publiczna najczęściej słyszy o projektach rakiet nośnych i satelitów, to kluczowym obszarem rozwoju w projektach kosmicznych stał się obszar IT. Oprogramowanie stanowi fundament poprawnego funkcjonowania systemów, a od rozwiązań IT zależy sukces wielu misji kosmicznych.

Rodzime spółki już teraz dostarczają innowacyjne technologie IT dla Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), ESA oraz koncernów z branży kosmicznej, lotniczej, a także bezpieczeństwa i obronności.

Polskie firmy są konkurencyjne na rynku światowym

Polscy specjaliści współtworzą też europejskie systemy bezpieczeństwa kosmicznego, biorąc udział w opracowywaniu systemu Galileo drugiej generacji (Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej), czy też uczestnicząc w programie Copernicus służącym do obserwacji Ziemi.

Są w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania, a przykładem może być odbiornik nawigacji satelitarnej (GNSS) dla szybko rozwijającego się rynku mikro- i nanosatelitów, opracowany w całości w naszym kraju przez firmę GMV. Polska spółka CloudFerro natomiast odgrywa kluczową rolę w Copernicus Data Access Service - największym publicznym repozytorium danych z satelitarnych obserwacji Ziemi na świecie.

- Przeprowadzona w naszym raporcie analiza wskazuje na doświadczenie i ogromny potencjał obszaru IT w polskim sektorze kosmicznym. Udział w największych międzynarodowych projektach udowadnia, że firmy z naszego kraju są konkurencyjne na rynku światowym - mówi Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podkreśla, że ostatnimi laty widać też duże zainteresowanie kursami przysposabiającymi do realizacji projektów w sektorze kosmicznym takimi jak Space Engineering czy Space Economics.

- Szybki rozwój polskich firm IT w sektorze kosmicznym powoduje, że pracownicy z tej branży chcą się ciągle rozwijać i poszerzać wiedzę - dodaje Paweł Pacek.

Dane przykuwające uwagę oraz robiące wrażenie

W raporcie przeanalizowano obszary usług IT świadczonych przez polskie firmy. Ankietowani najczęściej wskazywali Data Processing (62 proc.), Earth Observation (52 proc.), oraz On Board Software (48 proc.).

Sektor kosmiczny szeroko wykorzystuje najnowsze technologie IT takie jak: AI, Machine Learning, Big Data czy Internet Rzeczy (IoT). Specjaliści często wskazywali również na obszar Cybersecurity.

- Dane opisujące aktualnie realizowane projekty kosmiczne polskich firm IT przykuwają uwagę i robią wrażenie. W Polsce tworzy się oprogramowanie do satelitów, moduły oprogramowania umożliwiające m.in. precyzyjne lądowanie na Księżycu, wykonywanie automatycznych operacji na orbicie Ziemi, oprogramowanie wykorzystujące sygnał nawigacji satelitarnej, czy też oprogramowanie do przetwarzania danych satelitarnych - mówi Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego w GMV - firmie technologiczne działającej m.in. w branży kosmicznej, a także prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Związek zrzesza 70 firm, w tym także przedsiębiorstwa z sektora IT.

- Celem badania było również określenie specyfiki zatrudnienia w branży IT, realizującej projekty kosmiczne w Polsce. Wyróżnikiem jest niewątpliwie jej stabilność - 87 proc. respondentów nie zmieniło miejsca pracy od 2 lat lub więcej, z czego aż 56 proc. pracowników ma doświadczenie na poziomie powyżej 5 lat. Stabilność miejsc pracy i realizacja projektów dla kluczowych podmiotów na świecie dobrze rokują na przyszłość i sprawiają, że praca w space IT ma ogromny potencjał na rozwój - podkreśla Łukasz Wilczyński, współautor i przedstawiciel agencji PR Planet Partners.