Kosmiczny gigant zainwestował w firmę z Polski

Virgin Orbit zainwestował 5 mln dolarów w SatRev i jest teraz oficjalnym akcjonariuszem założonej w Polsce spółki

Inwestycja Virgin oznacza, że SatRev został wyceniony na około 120 mln dolarów.

SatRev to polska firma kosmiczna, rozwijająca jedną z największych konstelacji satelitów do obserwacji Ziemi. Virgin Orbit to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych z branży kosmicznej zajmujących się komercyjnym wynoszeniem satelitów na orbitę. Należy do brytyjskiego miliardera Richarda Bransona.

Inwestycja jest ostatnim etapem partnerstwa strategicznego, które ma przynieść obu stronom rozwój w ich obszarach działalności. W ramach inwestycji SatRev planuje zwiększyć skalę swojej konstelacji, wdrażając przełomowy rozkładany na orbicie teleskop do końca 2023 roku. Virgin Orbit skorzysta z sukcesu SatRev, uruchamiając w kolejnych latach setki nanosatelitów.

- Z Virgin Orbit współpracujemy już od kilku lat, a teraz pogłębiamy tę współpracę. Virgin Orbit pomoże nam wzmocnić kluczowe relacje z obecnymi i nowymi klientami oraz zapewni nam szybkość, rozmach i możliwości dostarczania długoterminowych rozwiązań - mówi Grzegorz Zwoliński, prezes SatRev.

Polska firma rozpoczęła współpracę z Virgin Orbit w 2021 roku i od tego czasu rakieta Launcher One wyniosła na orbitę cztery satelity SatRev.

SatRev w ostatnim czasie zdobył jeden z największych kontraktów na satelitarną obserwację Ziemi o wartości prawie 39 mln zł.

Spółka została założony w Polsce w 2016 roku, aby skoncentrować się na rozwijającym się rynku kosmicznym. Dzięki pionowo zintegrowanej działalności firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i eksploatacji satelitów. W czerwcu 2021 r. SatRev umieścił dwa satelity STORK-4 i STORK-5 Marta na niskiej orbicie okołoziemskiej, a w styczniu 2022 kolejne sześć. Satelity SatRev mogą być wykorzystywane w branżach, takich jak rolnictwo precyzyjne, ocena zasobów energetycznych, monitorowanie infrastruktury transportowej.