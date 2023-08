Kosmiczny wir na zdjęciu z Teleskopu Webba

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprezentowała nowe zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Fotografia przedstawia galaktykę o nawie Wir.

Teleskop Webba to projekt amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, w którym europejska agencja jest partnerem. Instrument dostarcza nowych odkryć w kosmosie, a także ciekawych zdjęć obiektów astronomicznych.

Najnowszym przykładem jest obraz galaktyki M51 uzyskany w podczerwieni. Na zdjęciu widać ciemnoczerwone obszary, które pokazują włókna ciepłego pyłu przenikającego przez ośrodek galaktyczny. Z kolei czerwone fragmenty to przetworzone światło od złożonych cząsteczek formujących się na ziarnach pyłu. Barwy pomarańczowe i żółte wskazują obszary gazu zjonizowanego przez niedawno powstałe gromady gwiazd.

M51, znana także jako NGC 5194, albo pod nazwą Galaktyka Wir, znajduje się 27 milionów lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Psów Gończych. Obok niej znajduje się galaktyka karłowata NGC 5195, z którą intensywnie oddziałuje. W grawitacyjnym wpływie mniejszej sąsiadki astronomowie upatrują częściową przyczynę obrazu jaki widzimy w wyraźnych ramionach spiralnych.

Obserwacji M51 przy pomocy Teleskopu Webba dokonano w ramach projektu o nazwie Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers, w skrócie FEAST. Jego celem jest zbadanie wzajemnego związku pomiędzy gwiezdnym sprzężeniem zwrotnym, a powstawaniem gwiazd w środowiskach poza naszą galaktyką. Terminem "gwiezdne sprzężenie zwrotne" naukowcy określają wypływ energii z gwiazd do otoczenia, w którym powstają gwiazdy. Jest to kluczowy proces mający wpływ na tempo formowania się gwiazd.