Kosmiczny wyścig trwa. ArianeGroup planuje 22 misje w 2020 r.

Europejska firma kosmiczna chce w tym roku dokonać 22 startów. Jeśli plany się powiodą nadchodzące 12 miesięcy firmy będzie rekordowe pod tym względem.

Cena robi różnicę

ArianeGroup

Jak zauważył jeden z kierujących Ariane Alain Charmeau firma bazuje na rakietach jednorazowego użytku. To powoduje, że trudniej jej konkurować z choćby SpaceX, która oferuje swoim klientom konstrukcje wielokrotnego startu. To wpływa na koszty. Te są większe niż w przypadku amerykańskiej konkurencji. Jak dodaje nasdaq.com, Ariane by działać musi wykonać minimum 7 startów rocznie. Plany Ariane są bacznie obserwowane przez inwestorów. W przeciwieństwie bowiem do SpaceX, czy też do OneWeb, Ariane jest spółką akcyjną. Działającą z wkładem finansowym francuskiego Safrana i europejskiego Airbusa - który jest przedsiębiorstwem z kapitałem niemieckim, francuskim i hiszpańskim.Ariane to firma komercyjna z sektora kosmicznego, która powstała 40 lat temu. W 2010 roku wysłała na orbitę 12 satelitów telekomunikacyjnych. W 2011 r. natomiast odnotowała swój 200 start. W 2011 r. firma także rozpoczęła korzystać ze swoich konstrukcji typy Vega, którymi realizowała loty komercyjne. Rok później ta konstrukcja została certyfikowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. W tym roku także EchoStar zaczął korzystać z usług firmy.Ariane wynosił w minionych latach na orbitę konstrukcje dla: Eutelsat, australijskiego National Broadband Network (NBN), czy Skybox Imaging.