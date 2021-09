Kosmos się komercjalizuje? Nic bardziej błędnego

Czy miliarderzy coraz śmielej podbijający przestrzeń pozaziemską to znak, że przemysł kosmiczny staje się domeną coraz bardziej prywatną? Uczestnicy panelu „Przemysł kosmiczny”, który odbył podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach argumentowali, że to błędne założenie. 90 proc. zamówień w tym sektorze, to wciąż zamówienie sektora publicznego.