Koszykówka i nowe technologie: Robot rzuca za trzy punkty

Robotyczny koszykarz Toyoty CUE4 wystartował w konkursie three-point shootout przed meczem gwiazd japońskiej B. League i zaliczył 11 trafień. Legendą NBA nie zostanie (rzuca nawet gorzej od poprzednika), ale w pół roku zyskał umiejętność samodzielnego poruszania się i sięgania po piłkę.

Opracowując nowego robota trzeba było przede wszystkim zbudować mały, lecz mocny silnik elektryczny napędzający robota. Ważną kwestią była też stabilizacja, żeby robot nie chwiał się po każdym rzucie - jak widać na filmie, to jeszcze nie do końca się udało. Opracowanie nowego robota wymagało przeprojektowania każdego elementu - począwszy od konstrukcji, przez czujniki i kamery po algorytmy sztucznej inteligencji.CUE4 podobnie jak poprzednik należy do drużyny Alvark Tokyo, jednak, aby móc się zmierzyć z najlepszymi koszykarzami w japońskim konkursie rzutów za trzy punkty, musiał zostać czasowo przeniesiony do zespołu Levanga Hokkaido. W styczniu tego roku przyszła wiadomość, że CUE4 został oficjalnie zakwalifikowany do B. League All-Star Game, czyli japońskiego meczu gwiazd, i miał wystąpić w poprzedzającym go konkursie three-point shootout. Kwalifikacja odbywa się co roku na podstawie głosowania kibiców i rekomendacji ligi, a następnie zawodnicy są dzieleni na dwie drużyny – B. BLACK i B. WHITE.Jeszcze na dzień przed meczem robot popełniał wiele błędów, często nie był w stanie samodzielnie podnieść piłki i nie zaliczył ani jednego trafienia. Maksymalna mobilizacja inżynierów w ciągu doby poprawiła sytuację - w czasie konkursu robot poruszał się bezbłędnie między kolejnymi pozycjami i wykonał 25 bardzo dobrych rzutów.