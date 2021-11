KPRM pracuje nad poprawą dostępności cyfrowej podmiotów publicznych

Projektem zmian w przepisach, które mają poprawić skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych, zajmuje się Cyfryzacja KPRM.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jak podano w OSR do projektu, w 2020 r. opublikowane zostało oficjalne polskie tłumaczenie wytycznych dla dostępności stron internetowych WCAG 2.1, których odwzorowaniem jest załącznik do ustawy, które różni się na poziomie językowym od zawartości załącznika. Może to - zdaniem autorów projektu - prowadzić do nieporozumień i problemów interpretacyjnych. Dlatego projekt proponuje uspójnienie polskiego tłumaczenia WCAG 2.1 i załącznika do ustawy: dotychczasowy załącznik zostaje zastąpiony nowym, odpowiadającym w swej treści zwrotom użytym w tłumaczeniu.

Ponadto - uważa Cyfryzacja KPRM odpowiedzialna za przygotowanie projektu - część przepisów obecnej ustawy była błędnie interpretowana - niezgodnie z intencją ustawodawcy. Powodowało to nieporozumienia i konieczność wielokrotnego wyjaśniania tych samych kwestii. Przepisy te są zatem precyzyjniej określone.

W projekcie proponuje się m.in. wprowadzenie możliwości podania kontaktu do jednostki organizacyjnej zajmującej się dostępnością cyfrową, a nie tylko do konkretnej osoby. Zdaniem KPRM, uprości to kontakt z podmiotami publicznymi, które działają często w złożonych strukturach organizacyjnych.

Poza tym - wskazała kancelaria premiera w OSR - część przepisów obecnej ustawy obejmuje elementy, których faktycznie nie da się doprowadzić do dostępności cyfrowej, co prowadzi to do sytuacji, w której istnieją uregulowania niemożliwe do wyegzekwowania. Projekt zakłada więc m.in., że gry komputerowe (działające w przeglądarce) zostają wyłączone spod przepisów ustawy, złożone schematy i dokumentacje techniczne w formie nietekstowej zostają wyłączone spod przepisów ustawy, gdyż nie jest możliwe dostarczenie ich alternatywy tekstowej, przekazującej pełną, analogiczną treść, systemy zarządzania treścią (CMS) zostają wyłączone spod przepisów ustawy. Poza tym obowiązek bezwzględnego zapewnienia dostępności cyfrowej niektórych, kluczowych elementów zostanie ograniczony jedynie do stron internetowych, ze względu na to, że jest to nierealne dla aplikacji mobilnych.

Projekt zawiera także doprecyzowanie niektórych przepisów, np. określony zostaje obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny nie tylko całości stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotu publicznego, ale również treści publikowanych na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach mobilnych oraz dodany zostaje przepis wyłączający spod przepisów ustawy strony internetowe zawierające wyłącznie elementy archiwalne.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.