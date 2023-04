Krach w sprzedaży komputerów. Apple obrywa najmocniej

Sprzedaż komputerów osobistych na świecie spadła o 29 proc. w pierwszym kwartale bieżącego roku - wynika z danych firmy badawczej IDC. Największy spadek zanotowała firma Apple, której sprzedaż komputerów stacjonarnych oraz laptopów była niższa o 40,5 proc.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas pandemii koronawirusa popyt na komputery wzrósł, ponieważ ludzie pracowali i uczyli się z domu. Z najnowszego raportu IDC wynika, że to już przeszłość. "Ludzie nie kupują nowych komputerów z obawy o niepewną sytuację gospodarczą i wysoką inflację" - czytamy w komunikacie.

Wśród liderów rynku Lenovo i Dell odnotowały spadki o ponad 30 procent, sprzedaż komputerów firmy HP była niższa o 24,2 procent. Spośród największych firm sprzedających sprzęt komputerowy największe spadki zanotowała amerykańska firma Apple. Sprzedaż jej komputerów stacjonarnych oraz laptopów spadła o 40,5 proc.

IDC wskazuje jednocześnie, iż największy udział w światowym rynku komputerów osobistych mają firmy Lenovo, HP oraz Dell. Zaraz za podium plasuje się gigant z Doliny Krzemowej - Apple, któremu depcze po piętach tajwańska firma Asus.

Tymczasem firma badawcza Canalys ocenia, że rynek komputerowy ma mocne podstawy do wzrostu w 2024 r. Singapurska firma wskazuje, że będzie to związane z koniecznością wymiany starzejącego się sprzętu, co powinno zwiększyć sprzedaż.