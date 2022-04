Krajowy System Cyberbezpieczeństwa uderza w małych operatorów

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zawiera wiele kontrowersyjnych zapisów i generuje nierówności w branży, promując największych graczy kosztem tych mniejszych. List do premiera w sprawie konieczności naniesienia zmian w projekcie wystosowała zrzeszająca 176 przedsiębiorców Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

Kłopot z azjatyckim sprzętem

Dyskryminujący projekt

W procedurze klasyfikowania dostawców wysokiego ryzyka, aby była ona sprawiedliwa i adekwatna do rzeczywistości, powinny brać udział zarówno duże firmy, jak i te mniejsze, ponieważ to one będą ponosić proporcjonalnie największe koszty potencjalnej wymiany sprzętu zakupionego od dostawców wysokiego ryzyka.- Jest to kwestia mająca niezwykle ogromne znaczenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców sprzętu, szczególnie z segmentu MŚP, ponieważ to właśnie przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani ponieść koszt wymiany sprzętu, a swoboda w działalności gospodarczej dystrybutorów sprzętu zostanie ograniczona poprzez likwidację popytu na określone towary i zakaz wprowadzania tych towarów do użytkowania - wskazuje w liście do premiera prezes KIKE.Piotr Muszyński, doradca społeczny prezydenta Pracodawców RP ds. teleinformatyki oraz prezes firmy inwestycyjnej Fixmap wskazuje, że o ile z przerzuceniem kosztów wymiany sprzętu na klientów poradzą sobie duże firmy telekomunikacyjne, o tyle dla mniejszych firm konieczność wymiany sprzętu telekomunikacyjnego może się wiązać z na tyle dużymi wydatkami, że “zwyczajnie splajtują”.- Już w 2020 roku średni koszt wymiany sprzętu dla pojedynczej firmy KIKE wyliczyło na poziomie 2,99 mln zł. Już wtedy była to kwota, która dla części podmiotów stanowiła swoiste być albo nie być na rynku. Tym bardziej mali i średni operatorzy powinni mieć możliwość udziału w procedurze oceny dostawców wysokiego ryzyka - powiedział agencji Newseria Biznes Piotr Muszyński.Projekt nowelizacji może uderzyć w azjatyckich dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Znacząca większość małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzysta dzisiaj ze sprzętu producentów, którzy swoją siedzibę mają poza Unią Europejską lub Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli takowy dostawca okaże się „zbyt ryzykowny” dla bezpieczeństwa informatycznego kraju (nie jest określone w Ustawie na jakich przesłankach zapadać ma taka decyzja), współpracujący z nim operator będzie musiał wymienić sprzęt, co jest operacją kosztowną i czasochłonną. Ucierpią na tym zdolności operacyjne małych operatorów, którzy dziś muszą mierzyć się z wieloma przeciwnościami generującymi wysokie koszty funkcjonowania.Nie można pominąć faktu, że decyzję w sprawie uznania danego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka ma podejmować organ rządowy – kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, pod przewodnictwem ministra odpowiedzialnego za cyfryzację, czyli w tym wypadku Prezesa Rady Ministrów. Istnieje więc istotne ryzyko upolitycznienia procesu, w którym nie będą brały udziału podmioty rynkowe (z drobnymi wyjątkami) oraz prawdopodobieństwo popełnienia niewystarczająco wnikliwych analiz.– Projekt nowelizacji ustawy o KSC nakłada szereg obowiązków na ministra właściwego ds. informatyzacji, a tym ministrem jest obecnie premier Mateusz Morawiecki, który jest jednocześnie ministrem finansów, rozwoju i technologii. Biorąc pod uwagę szereg obowiązków, które premier ma w innych obszarach niż informatyzacja, mam głębokie obawy, czy dokonywana przez niego ocena dostawców faktycznie będzie rzetelna. Istnieje więc ogromne ryzyko, że decyzje będą arbitralne, silnie upolitycznione, bo nikt nie będzie tracił czasu na dogłębne analizy – mówi cytowany przez agencję Newseria Biznes Piotr Muszyński.W praktyce sytuacja ma wyglądać tak, że jeżeli kolegium ds. cyberbezpieczeństwa uzna, że dana firma spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, operatorzy będą musieli wymienić sprzęt dostawcy w ciągu 5-7 lat.Branża wskazuje, że nowy kształt ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa dyskryminuje operatorów pod względem przychodowym, a dostawców pod względem geograficznym. Uznanie danego podmiotu jako dostawcy wysokiego ryzyka oznaczać będzie konieczność poniesienia dużych kosztów wymiany sprzętu importowanego od tego dostawcy. Decyzję w tej sprawie podejmować ma rządowy organ - kolegium ds. cyberbezpieczeństwa - co generuje wysokie ryzyko upolitycznienia procesu.Aby nowelizacja ustawy nie zaburzała równości wobec prawa oraz nie upośledzała branży poprzez wykluczenie mniejszych podmiotów, niezbędne są szeroko zakrojone konsultacje społeczne i jasne objaśnienia kryteriów jakimi będzie kierował się ustawodawca. W obecnie proponowanym kształcie ustawa nie podniesie bowiem poziomu technologicznego bezpieczeństwa w Polsce, a spowoduje silne perturbacje rynkowe, wskutek których największe koszty poniosą najmniejsi operatorzy.W opinii generała Włodzimierza Nowaka, eksperta ds. telekomunikacji i bezpieczeństwa i byłego pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, czas pracy nad opisywaną ustawą nie jest najlepszy, a jej zapisy i planowane zmiany mogą stać się problematyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.- Wdrożenie w życie obecnych zapisów ustawy to pokazanie ewentualnym wrogim państwom jak Rosja, że co prawda ze względu na rozproszenie i dywersyfikację świadczonych usług telekomunikacyjnych będą mieli oni trudności z ewentualnym zmasowanym atakiem cybernetycznym na nasze państwo, lecz po wejściu w życie ustawy wszystkie istotne i krytyczne instytucje państwowe będą obsługiwane przez jednego niewielkiego operatora, aby wrogowie Polski mieli ułatwione zadanie. To chyba wystarczająco mocny argument, by się zastanowić nad dalszym losem ustawy w takim kształcie - przestrzega na łamach Dziennika Gazety Prawnej generał Nowak.