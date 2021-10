Kraków: Zwycięzcy hackathonu medycznego oddali nagrodę Szpitalowi Dziecięcemu

Zespół "6 i 8 PKB", który zwyciężył w 24-godzinnym hackathonie medycznym zakończonym w niedzielę w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oddał swoją nagrodę – 30 tys. zł - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu. W placówce tej wypowiedzenia złożyło w ostatnim czasie 54 lekarzy.

Zorganizowany po raz pierwszy hackathon z udziałem informatyków, analityków danych i programistów bazował na prawdziwych, choć anonimowych danych pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Organizatorom zależało, by jego uczestnicy stworzyli zalążki oprogramowania komputerowego, które pomoże lekarzom w walce z pandemią.

Do zmagań w hackathonie stanęły 24 zespoły - w sumie 86 osób z Polski, Czech i Ukrainy.

W ciągu doby zespoły miały rozwiązać trzy zadania: przygotować kalkulator ryzyka covidowego pomocny w przewidywaniu przebiegu choroby i w wyłowieniu spośród chorych tych, u których może być on bardzo gwałtowny i grozić zgonem; stworzyć program do oceny możliwego stopnia zajęcia płuc u pacjentów z COVID-19 i program dotyczący wpływu choroby na organizm osób starszych, w tym na mięśnie.

Rywalizujące ze sobą zespoły pracowały bez przerwy przez dobę w osobnych pomieszczeniach. Do ich dyspozycji byli lekarze - specjaliści oraz specjaliści z branży IT.

"Chciałem bardzo podziękować za to, że podjęliście trud pojawienia się w Krakowie. Pomysł stworzenia hackhatonu okazał się strzałem w dziesiątkę. To jest początek cudownej drogi, żeby połączyć świat medyczny z informatycznym" - mówił w niedzielę podczas gali wręczenia nagród dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Dodał, że podobne wydarzenia będą powtarzane.

"Dokonaliście w ciągu 24 godzin rzeczy, co do których jeszcze wczoraj zastanawialiśmy się, czy podołacie. To były trzy trudne zadania i jesteśmy pod wielkim wrażeniem" - mówił Tomasz Stachlewski z Amazon Web Services. Podkreślił, że uczestnicy mogli nie tylko korzystać z chmury obliczeniowej, ale też dzięki niej tworzyć coś, co pomoże chorym.

Łączna pulą nagród w konkursie wynosiła 100 tys. zł Nie we wszystkich kategoriach przyznano po trzy nagrody. Członek jury prof. Marek Sanak mówił, że obrady przedłużyły się, bo jurorzy bardzo wnikliwie analizowali to, co zaproponowały zespoły. "Jest oczywiste, że te problemy nie mają jednoznacznego rozwiązania, więc zwracaliśmy uwagę na metodologię, wyłuskując to, co było nową jakością" - podkreślił prof. Sanak.

Pierwszą nagrodę za rozwiązanie zadania głównego - pracę nad kalkulatorem ryzyka covidowego zdobył zespół "6 i 8 PKB" z Krakowa w składzie: Anna Bywanis-Kwiecień, Bartosz Kwiecień, Piotr Warchoł i Tomasz Roszczynialski. Jego członkowie postanowili przekazać nagrodę na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Dyrektor szpitala rozkodował nazwę zespołu - 6 i 8 PKB, to 6,8 proc. PKB - procent, jaki powinien być przekazywany na finansowanie ochrony zdrowia.

Miejsce drugie w tej kategorii przypadło drużynie AjMed w składzie: Adrianna Tokarska, Artur Czepiel, Tomasz Skrobol, Jarek Skrzypek, a trzecie zespołowi Barts.AI, w którym byli: Filip Dratwiński, Michał Pogoda, Norbert Ropiak, Karol Gawron.

Za zadanie dotyczące oceny zajętości płuc u osób z COVID-19 trzecią nagrodę otrzymały ex equo zespoły: M&S.ml (Filip Strzałka, Piotr Mazurek) oraz Czech4Med (Robert Straka, Lukas Batrla, Cenek Skarda, Katerina Skardova), a drugą Barts.AI, pierwszej nie przyznano.

Za zadanie dotyczące wpływu choroby na mięśnie nagrodzono zespoły Lux Imago (I miejsce) w składzie Wojciech Pałka, Dawid |Cisowski, Arkadiusz Klej i Infection Festival (II nagroda) w składzie: Bartłomiej Kaletka, Maciej Wolny, Jakub Kunc, Michał Bryś, Paweł Madlewski.

Wyróżnienie od jurorów i mentorów dostał zespół Wariant $\mu_2$ (Przemysław Biecek, Przemysław Bombiński, Katarzyna Woźnica, Anna Kozak, Piotr Piatyszek) za to, że próbowali stworzyć kalkulator ryzyka opierając się na danych nefrologicznych.

W jury zasiadali m.in. prof. Jacek Tabor z UJ, prof. Piotr Białas z UJ, prof. Ryszard Tadeusiewicz z AGH, prof. Krzysztof Zieliński z AGH i dr hab. Monika Bociąga-Jasik, zastępca ordynatora oddziału chorób zakaźnych w SU, a także prof. Marek Sanak - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Wydarzenie objęli patronatem honorowym premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur oraz Fundacja PKO BP i Fundacja Polski Fundusz Rozwoju. Od strony technologicznej hackathon jest wpierany przez Amazon Web Services i przez Netię.