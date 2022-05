Krakowska firma pracuje nad mimiką awatarów

EpicVR w ramach przygotowanego projektu tworzy innowacyjne, samouczące się narzędzia do hiperrealistycznych animacji modeli 3D określanych żargonowo jako animacja Mocap. Rozwiązanie kładzie między innymi nacisk na realistyczne odwzorowanie ruchów mimicznych twarzy. Na ten cel spółka otrzyma w sumie 5 milionów złotych dofinansowania od NCBiR.

Nowa technologia Mocap daje znakomite rezultaty techniczne w płynności animacji.

Możliwe stanie się kreowanie wiarygodnych awatarów odwzorowujących ludzkie ruchy, w tym mimikę twarzy.

W razie potrzeby możliwe stanie się wielokrotne używanie tej samej animacji z zastosowaniem innego modelu.

Spółka EpicVR tworzy hiperrealistyczne animacje modeli 3D, które określane są jako animacje Mocap. Technika ta pozwala na kreowanie wiarygodnych awatarów odwzorowujących ludzkie ruchy. W tym, co jest niezwykle ważne, ruchy mimiczne twarzy takie, jak uśmiech, marszczenie czoła, poruszanie gałkami ocznymi. Nowy produkt jest jest częścią projektu " Innowacyjne samouczące narzędzie ułatwiające projektowanie trybu multiplayer w aplikacjach VR". Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych.

Mocap to animacja przeznaczona dla użytkowników metaverse, czyli Internetu postrzeganego jako wyimaginowany obszar bez granic, gdzie spotyka się ludzi w wirtualnej rzeczywistości. Dotyczy to także twórców gier, reklam, filmów animowanych oraz szkoleniowych.

- Mocap to nie tylko animacja ruchu kończyn, ale też doskonałe odwzorowanie ruchów mimicznych twarzy i ust zgodnie z wypowiadaną sekwencją słów. To pozwala osiągnąć wiarygodność ekspresji modelu 3D, niezależnie od tego, czy jego właściciel wyraża radość czy zdziwienie. Do produkcji tego typu animacji wykorzystana jest technologia motion-capture, ciesząca się coraz większą popularnością i stosowana nie tylko w rozrywce, ale także w przemyśle filmowym i szkoleniach. Oznacza ona płynny zapis ruchów, odegranych przez człowieka według scenariusza, zamiast tworzenia sekwencji klatka po klatce - mówi prezes Adrian Łapczyński

Nowy produkt daje bardzo dobre rezultaty techniczne w płynności animacji przy niespotykanej dotąd oszczędności czasu. Działanie animacji można w tym przypadku porównać do nagrywania filmu. Odbywa się to według założenia, że aktor wyposażony w odpowiedni sprzęt identyfikujący ruchy w przestrzeni odgrywa scenę opisaną w konkretnym scenariuszu. Nagranie animacji twarzy ma miejsce jednocześnie przy użyciu innego, niezależnego sprzętu. Kombinacja dwóch technologii sprawia, że po odegraniu scen możliwe jest uzyskanie gotowego, płynnego zaanimowanego ruchu szkieletu, do którego należy przypisać wybrany przez użytkownika model 3D i wówczas animacja jest gotowa. W razie potrzeby możliwe jest wielokrotne używanie tej samej animacji z zastosowaniem innego modelu.

Jak mówią twórcy awatarów, użytkowników ograniczyć może jedynie wyobraźnia.

EpicVR realizował projekty w wirtualnej rzeczywistości dla Procter&Gamble, FedEx-u, PGE czy Mitsubishi Motors. Teraz trwają prace nad narzędziem dla użytkowników metaverse, którego prototyp powstanie w ciągu 2 lat.

Spółka dostarcza także rozwiązania dla branży lotniczej czy medycznej, opracowuje gry VR. Nie wyklucza, że w przyszłości będzie chciała rozpocząć przygotowania do wejścia na rynek NewConnect.

