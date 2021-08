Krakowski Park Technologiczny uruchomił program wsparcia dla zagranicznych startupów

Krakowski Park Technologiczny uruchomił program dla zagranicznych startupów z branży gier, które chcą działać w Polsce. Mogą one liczyć na grant do 70 tys. euro. KPT jest jedną z dziewięciu instytucji w Polsce wyłonionych do gromadzenia startupów z całego świata.

Mateusz Cybula z Akceleratora Digital Dragons KPT poinformował, że program wsparcia jest przeznaczony dla młodych i obiecujących studiów deweloperskich spoza Polski, chcących rozwijać swój biznes właśnie w naszym kraju. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie prototypu w trakcie produkcji lub doświadczenia we wcześniejszym tworzeniu i wydawaniu gier.

"Program otwiera szerokie możliwości w branży, oferuje również perspektywę sfinansowania własnych projektów. Jego celem jest pomoc młodym studiom lub zespołom w znalezieniu wydawcy oraz pozyskaniu partnerów lub mentorów" - wskazał przedstawiciel KPT.

Startupy, które przystąpią do programu mogą liczyć na wielotorowe wsparcie, począwszy od organizacji pobytu w Polsce, poprzez założenie firmy i pozyskanie partnerów biznesowych, na finansowaniu skończywszy.

Na pierwszym etapie współpracy - zapowiedzieli organizatorzy - uczestnicy programu mogą uzyskać wsparcie (non-equity grant) w wysokości do 12 tys. euro. Może ono zostać spożytkowane na założenie spółki w Polsce, wstępny rozwój, zatrudnienie pracowników czy pracę nad produktem. Efektem tych działań powinno być podpisanie porozumienia z wydawcą lub inwestorem o dalszej współpracy.

Dalszy etap programu poświęcony jest na akcelerację - tłumaczą organizatorzy. Na tym etapie startupy mogą liczyć na grant do 60 tys. euro. W czasie sześciomiesięcznego programu, uczestnicy będą mieć dostęp do grona ekspertów branżowych, którzy pomogą w rozwinięciu spółki i produktu, dostarczeniu produktu, wsparcia w tworzeniu modelu biznesowego, zatrudnianiu specjalistów lub pozyskaniu inwestycji od funduszy VC.

KPT zaplanowało dwie ścieżki rekrutacji do programu. Standardową oraz przyśpieszoną, zwaną również Złotym Biletem. W ramach standardowej ścieżki aplikacje zbierane są do 9 września, po czym nastąpi etap selekcji i rozmów indywidualnych. Złoty Bilet przypadnie studiu, które wygra konkurs odbywający się w ramach konferencji Digital Dragons organizowanej przez KPT.

Krakowski Park Technologiczny jest jedną z dziewięciu instytucji w Polsce, wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Programy Akceleracyjne - Poland Prize", które będą gromadzić startupy z całego świata. Obecny nabór jest adresowany do branży gier, a w przyszłym roku ruszy program dla przemysłu 4.0.