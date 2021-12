Kris Jenner podarowała swoim dzieciom po elektrycznym samochodzie

Kris Jenner ma gest! W tym roku pod choinkę kupiła każdemu ze swoich dzieci samochód elektryczny Moke, na co wydała ok. 125 tysięcy dolarów. Kim Kardashian pochwaliła się tymi prezentami na Instagramie i stwierdziła: „Ale fajnie!”.

Kim Kardashian zdradziła, że w tym roku ona i jej rodzeństwo dostali na Boże Narodzenie od swojej mamy, Kris Jenner, bardzo oryginalne prezenty. Każde z nich otrzymało Moke, czyli elektryczny samochodzik, wykorzystywany między innymi na polach golfowych. Ponieważ jest on dopuszczony również do ruchu drogowego, każde z szóstki rodzeństwa Kardashian - Jenner będzie mogło się wybrać swoim nowym pojazdem na wycieczkę po okolicy. Nie będzie to jednak szybka przejażdżka. Auta te rozwijają niewielką prędkość, tylko do ok. 45 km na godzinę. Kardashian w relacji na Instagramie powiedziała: "O mój Boże, spójrzcie na nasze świąteczne prezenty od mamy! Dla wszystkich jej dzieci. Jak fajnie!".

Należące do Kardashianów Moke są w różnych kolorach: dwa różowe (ciemniejszy i jaśniejszy), biały, żółty, niebieski i pomarańczowy: "Och, ten musi być dla Kourtney i Travisa" - ujawniła Kim, pokazując na nagraniu biały samochód MOKE z czaszką na masce. W dalszej części wideo zdradziła, że ona i Khloé dostały różowe, w jakim kolorze były samochody dla reszty rodzeństwa, czyli Kendall Jenner, Kylie Kardashian i Roberta Kadashian, gwiazda już nie wyjaśniła. (PAP Life)

ina/ moc/