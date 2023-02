KRRiT: przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie w sprawie treści wyemitowanych w TOK FM

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu o ukaranie nadawcy programu TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne, w związku z naruszeniem art. 18 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji - przekazała w piątek na swojej stronie internetowej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W komunikacie KRRiT nie wyjaśniono powodów wszczęcia postępowania. Artykuł 18 w ustępie 1 dotyczy zakazu propagowania w audycjach radiowych i telewizyjnych "działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

30 grudnia 2022 r. KRRiT poinformowała, że jej przewodniczący Maciej Świrski, działając z urzędu, na podstawie artykułu 61 Kodeksu postępowania administracyjnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania nadawcy TVN. Sprawa dotyczy reportażu "Czarno na białym: Siła kłamstwa" wyemitowanym w programach TVN24 i TVN. Postępowanie wszczęto na podstawie tego samego przepisu oraz jego ustępu 3. "Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniem zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu" - czytamy w tym fragmencie ustawy.