Kryptowaluta Facebooka Libra zmieniła nazwę na "Diem" - informuje agencja Reutera, która ocenia, że rebranding ma związek z chęcią uzyskania przez jej twórców aprobaty regulatorów i podkreślenia niezależności projektu nowego środka płatniczego.

Projekt kryptowaluty Facebooka został po raz pierwszy zaprezentowany w czerwcu ubiegłego roku. W kwietniu 2020 r. został znacząco zmodyfikowany po tym, jak środowiska polityczne oraz regulatorzy finansowi z wielu krajów zgłosili wątpliwości dotyczące wpływu Libry na stabilność światowych rynków finansowych oraz jej możliwego negatywnego oddziaływania na politykę monetarną jak i prywatność użytkowników.

Stuart Levey, szef stowarzyszenia Diem Association (dawniej Libra Association) zrzeszającego firmy i inne organizacje zaangażowane w pracę nad kryptowalutą, w rozmowie z agencją Reutera przekazał, iż zmiana nazwy ma podkreślać obecnie wdrażaną prostszą, zmodyfikowaną strukturę projektu. "Oryginalna nazwa była powiązana z wcześniejszymi iteracjami prac nad projektem, których owoce spotkały się z trudnym odbiorem u regulatorów. Do naszych propozycji wprowadziliśmy drastyczne zmiany" - stwierdził Levey.

"Diem" w języku łacińskim oznacza "dzień". Nowa kryptowaluta o tej nazwie będzie denominowana do dolara amerykańskiego i jak wcześniej informował dziennik "Financial Times", może wejść do obiegu od stycznia przyszłego roku. Żeby było to jednak możliwe, wpierw Diem musi otrzymać zgodę szwajcarskiego regulatora finansowego oraz zostać zatwierdzona jako środek płatniczy.

Nazwę zmienił również dział zajmujący się płatnościami Facebooka. Pierwotnie znany jako Calibra, obecnie zaś nazywający się Novi Financial, pozostaje on jednym z 27 podmiotów zaangażowanych w ramach Diem Association. Dyrektor Novi Financial David Marcus to jeden z pięciu członków zarządu stowarzyszenia.

Według Leveya Facebook "pozostaje członkiem stowarzyszenia o znaczeniu krytycznym". Jak podkreślił, projekt "nie chce w żadnym razie zrywać wszystkich powiązań (z Facebookiem - PAP). Zmiana nazwy ma jednak podkreślać fakt, że stowarzyszenie działa autonomicznie i niezależnie" - dodał.

Projekt ma, oprócz wypuszczenia na rynek kryptowaluty denominowanej do dolara, obejmować również pracę nad polityką mającą przeciwdziałać procederowi prania brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz nad zasadami gwarantującymi zgodność z istniejącym w układzie geopolityczno-finansowym systemem sankcji.