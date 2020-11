Kryptowaluta Facebooka wejdzie na rynek w przyszłym roku

Kryptowaluta Facebooka Libra wejdzie na rynek w przyszłym roku, jednak w bardzo okrojonym zakresie w porównaniu z początkowymi założeniami tego projektu - informuje dziennik "Financial Times". Libra była wcześniej krytykowana przez regulatorów z całego świata.

W kwietniu stowarzyszenie Libra Association pracujące nad rozwojem projektu informowało, że kryptowaluta Facebooka będzie emitowana w oparciu o kilka walut tradycyjnych. Dostępny miał być również "cyfrowy kompozyt" wszystkich denominacji. Plany te były - jak przypomina "FT" - odpowiedzią na krytykę ze strony regulatorów, którym nie podobała się koncepcja stworzenia jednej kryptowaluty denominowanej w oparciu o koszyk walut stałych.

Według źródeł londyńskiej gazety w przyszłym roku na rynek trafi kryptowaluta denominowana w stosunku 1:1 w oparciu o dolara amerykańskiego. Inne denominacje mają zostać wdrożone do projektu Libry w czasie - twierdzą rozmówcy dziennika.

Dokładna data premiery Libry będzie zależna od tego, kiedy projekt zostanie zatwierdzony jako usługa płatności przez organ nadzorujący rynek finansowy w Szwajcarii (gdzie Libra Association ma swoją siedzibę).

Pierwotnie projekt Libry został zaprezentowany w czerwcu 2019 roku. Wielu regulatorów oraz środowiska polityczne zaopiniowały go negatywnie, przede wszystkim ze względu na ryzyko związane z zaburzeniem stabilności światowych rynków finansowych oraz możliwy negatywny wpływ Libry na proceder prania brudnych pieniędzy. Dziennik "Financial Times" zauważa, że okrojona wersja projektu, który ostatecznie będzie realizowany, może być czynnikiem łagodzącym postawę regulatorów względem Libry. Krytycy jednak podkreślają, że obecnie realizowane założenia również nie są wolne od wad - decyzja o denominacji do dolara może uderzyć w użytkowników chcących wymieniać inne waluty na Librę, którzy będą w związku z tym obciążani dodatkowymi kosztami. Sytuacja ta stoi w sprzeczności z założeniami projektu Facebooka, który chciał, aby Libra przyczyniła się do zwiększenia inkluzywności globalnego rynku finansowego.

Dziennik przypomina również, iż projekt od dnia prezentacji pierwszych jego założeń nieustannie przeżywał turbulencje. Jeszcze w 2019 r. z prac nad Librą wycofało się kilka podmiotów uczestniczących w inauguracji projektu - to firmy m.in. takie jak PayPal, Mastercard, czy eBay. W 2020 r. firmy te zdystansowały się do Libry, którą otaczało coraz więcej kontrowersji, również ze względu na związki z cyfrowym gigantem, jakim jest Facebook - w ciągu ostatnich dwóch lat nieustannie krytykowany w związku ze skandalami dotyczącymi ochrony prywatności użytkowników.