Kryzys oznacza brutalną weryfikację pomysłów na biznes

Start-upy w nowym otoczeniu to dyskusja, która toczy się w ramach drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. „Nowe otoczenie” to zwrot, pod którym kryją się zagrożenia związane z brakiem finansowania. Ale też szanse na rozwój.

Kryzys gospodarczy to brutalna weryfikacja pomysłów i możliwości ich realizacji - podkreślali uczestnicy debaty w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Myślę, że jest dużo trudniej o środki inwestycyjne, tym bardziej, że inwestowanie w start-upy jest obarczone wysokim ryzykiem, będą przecież takie, które sukcesu nie odniosą. My inwestujemy pieniądze naszych inwestorów – mówił Maciej Kraus z Movens Capital.

Eksperci podkreślają, iż mimo zmieniającego się otoczenia biznesowego dla start-upów wciąż jest wiele przestrzeni do działania, m.in. na rzecz optymalizacji opieki medycznej czy wspierania seniorów, profilaktyki chorób cywilizacyjnych bądź uszczelniania domowych wydatków. Ogromna jest też potrzeba rozwijania nowych technologii w zakresie zielonej transformacji.

I nie zawsze potrzebne są wyłącznie pieniądze, możliwości wsparcia są też inne.

- My inwestujemy razem z pieniędzmi funduszy, inwestujemy grantowo, ale dajemy przede wszystkim dostęp w określonej kwocie do naszej infrastruktury chmurowej. Dzięki temu start-up może rozwijać technologię, a to pozwala start-upowi szybciej się rozwijać- mówiła Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager CEE, OVHcloud.