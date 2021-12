Kryzys półprzewodników przebuduje rynek. Polski start-up widzi dla siebie szansę

- Rynek półprzewodników na pewno się zmieni. Będzie inny, bardziej zdywersyfikowany, inne będą łańcuchy dostaw. Dzięki temu mniejsze powinno też być ryzyko półprzewodnikowego blackoutu w przyszłości - ocenia Dawid Kuchta, współzałożyciel i prezes polskiego start-upu Microamp Solutions.

- Tak, kryzys półprzewodnikowy dotyka także nas, ale zarazem uderza również w naszą konkurencję. Tak naprawdę więksi od nas gracze mają też większe problemy z półprzewodnikami. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy my chcemy im właśnie zabrać trochę rynku.My, jako mała firma, jesteśmy w stanie pozyskać pewne elementy w niedużych ilościach. Wprawdzie czas oczekiwania znacznie się wydłużył, ale przygotowaliśmy się na to z wyprzedzeniem i jeśli chodzi o rozwój produktu, to na razie nas to bardzo nie wstrzymuje.Natomiast dużych graczy wstrzymuje bardzo. Bo brokerom, czyli firmom, które handlują półprzewodnikami pomiędzy producentem a kontraktorem, kończą się zapasy.To było jednak do przewidzenia, patrząc na to, co działo się już w zeszłym roku. Mamy kolegów w Chinach, którzy już wtedy donosili nam o niepokojących zjawiskach na rynku i dzięki temu zaczęliśmy się dosyć wcześnie przygotowywać do kryzysu i z wyprzedzeniem realizować zamówienia na półprzewodnikowe komponenty.Inna sprawa, że pewne symptomy było już widać nawet przed pandemią. Widzieliśmy już wtedy, jak rosną zamówienia na pewne elementy półprzewodnikowe właśnie w związku z postępami cyfryzacji i rozwojem choćby sieci 5G. Pandemia koronawirusa to zjawisko po prostu wzmocniła. A że nie tylko my zaczęliśmy robić zapasy, to terminy dostaw półprzewodników bardzo się wydłużyły.Tam, gdzie wcześniej na komponenty czekało się np. miesiąc, to teraz trzeba czekać rok albo nawet półtora roku. Niektóre firmy wręcz w ogóle nie podają, kiedy pewne elementy uda im się dostarczyć.Mamy nadzieję, że to wszystko trochę zelżeje i w przyszłości będzie łatwiej z dostępnością. Niemniej to też jest pewna rewolucja w łańcuchu dostaw i pewna transformacja rynku, która na pewno będzie miała wpływ na to, co się będzie działo później. Będziemy się starali to wykorzystać, bo zyskają na tym na pewno mniejsze firmy, które są bardziej elastyczne. Kryzys pozwoli skracać im dystans do dużych graczy, zrównywać się z nimi, a nawet ich wyprzedzać.- Tak, każdy kryzys powoduje jakąś zmianę, zamieszanie, a to zarazem okazja. Chcemy to wykorzystać i dołożyć kolejny czynnik do naszego sukcesu.- Trudno powiedzieć. Na ten moment nie mamy żadnych informacji, żeby to miało wrócić do stanu sprzed 2-3 lat. Na pewno, jeżeli sytuacja na rynku telekomunikacyjnym się uspokoi, to to już będzie inny rynek, niż był przed pandemią.Już widać choćby inwestycje Stanów Zjednoczonych w rozwój produkcji półprzewodników u siebie. Widać też pewne ruchy w Europie w tym względzie i mam nadzieję, że nabierze to u nas tempa. Obecnie ponad 90 proc. najbardziej zaawansowanych układów półprzewodnikowych jest produkowanych na Tajwanie, który ma około 65 proc. udziału w całym rynku półprzewodnikowych i ten kanał się zupełnie nasycił.Sytuację komplikuje fakt, że na Tajwanie jest też napięta sytuacja polityczna z udziałem Stanów Zjednoczonych i Chin. To dodatkowo zwiększa niepewność i każe myśleć o zabezpieczeniu dostaw z innych kierunków.Tak więc rynek półprzewodników na pewno się zmieni. Będzie inny, bardziej zdywersyfikowany i inne będą też łańcuchy dostaw. Dzięki temu mniejsze powinno też być ryzyko półprzewodnikowego blackoutu w przyszłości.- Chcemy przede wszystkim zrealizować kilka komercyjnych wdrożeń, dzięki którym pokażemy korzyści płynące z naszej technologii, m.in. dla dużych zakładów przemysłowych. Kolejnym celem jest pozyskanie finansowania na dalszy rozwój firmy i jej kompetencji.Od początku Microamp Solutions było tworzone jako firma, która ma być firmą globalną, która ma zaistnieć na rynku i tu nieuniknione jest to, że musimy otworzyć nowe biuro i oddział w Europie Zachodniej, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Potrzebujemy rozwinąć międzynarodowe kompetencje biznesowe i sprzedażowe. To jest bardzo ważny cel na 2022 rok.- Na razie się bootstrappujemy, czyli finansujemy się z grantów z PARP i NCBR. To wynika z tego, że jesteśmy deeptechem i w pewien sposób musimy obniżyć ryzyko wejścia inwestora, bo czas rozwoju produktu deeptechu w porównaniu np. z dostawcą oprogramowania jako usługi (SaaS) jest 2-3 razy dłuższy.Notabene w Polsce mamy bardzo dobre warunki do rozwoju start-upów deeptechowych, ponieważ programy organizowane przez NCBR i PARP wydatnie pomagają w rozwoju takich firm i my z tego skorzystaliśmy. To była kolejna okazja, która nie mogła nam przejść koło nosa.Natomiast kolejne rundy finansowe, to już będą rundy A, gdzie firma generuje sprzedaż i zasilać zamierzamy się z komercyjnych funduszy VC lub CVC.- Mamy już trzynastoosobowy zespół. W przyszłym roku planujemy podwoić tę liczbę i wzmocnić kompetencje biznesowe, przede wszystkim się umiędzynarodowić. Pomimo tego, że mamy już na pokładzie obcokrajowców, to jednak musimy otworzyć biuro za granicą i tam mieć kilku czy nawet kilkunastu swoich ludzi. Głównie chodzi o międzynarodową sprzedaż, bo to jest jedyna droga do tego, żeby stać się marką globalną.- Jesteśmy zgranym teamem. Za sukcesem firmy stoi właśnie taki zespół, który mocno w to wierzy i bardzo ciężko pracuje, wkłada wiele wysiłku w rozwój technologii Microamp Solutions. Nasz zespół ma bardzo wysokie kompetencje, poszczególni członkowie teamu mają wizję tego, co robią, mają cel. Nie pracują więc tylko dla samej pracy, ale też się rozwijają, żyją Microamp Solutions.Skoro podstawą są bardzo dobrzy ludzie, to trzeba też bardzo dobrze prowadzić proces rekrutacyjny. Trudno tu jednak o jakiś dokładny przepis, po prostu trzeba do tego przykładać dużą wagę.