Kto naprawdę skorzysta na transformacji cyfrowej? Dyskusja na EEC Trends

Rola cyfrowej transformacji w gospodarce, dziedziny, specjalizacje, branże, kraje i regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję oraz dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu - to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszone na konferencji EEC Trends w ramach bloku tematycznego EEC DIGITAL.

Wzrost znaczenia robotyzacji

Wstęp do EEC 2021

- Często powtarzam za Peterem Diamandisem, szefem Singularity University, że to nie pojedyncze technologie powodują duży skok w naszym życiu zawodowym i prywatnym. To połączenie ich różnych możliwości wpłynie na nadchodzące zmiany - twierdzi Michalska.Oprócz Jowity Michalskiej w dyskusji poświęconej transformacji cyfrowej na EEC Trends udział wezmą takżeprezes InPostu oraz grupy Integer.pl,, prezes BrainHint,, partner i członek zarządu ds. klientów i rynku w PwC,, dyrektor zarządzający Enel X Polska,, global strategy & operations development manager w Ikei oraz, prezes grupy Empik.Zdaniem Jowity Michalskiej w przypadku procesów związanych z robotyzacją i automatyzacją najprawdopodobniej czekają nas dwa etapy zmian. Pierwszym, na co wskazują obecne doświadczenia, będzie kobotyzacja.- W tym przypadku główny nacisk zostanie położony na współpracę człowieka z technologią. Ważne będzie myślenie nad rozwojem automatyzacji w taki sposób, by była ona jak najbardziej współpracująca z człowiekiem i wykorzystująca najlepsze cechy ludzi i robotów - wyjaśnia.W dłuższej perspektywie - 20-30 lat - gospodarki będą przechodziły na system, w którym pracy dla ludzi będzie coraz mniej. Ta zmiana wymagać będzie wiele nie tylko od rządów państw czy zarządów firm, dużo zmienić będzie musiało się także w myśleniu samych ludzi.- Większość prac będzie wykonywana przez technologię. Większość decyzji przez nią podejmowanych będzie dla nas niezrozumiała. W perspektywie 30 lat większość pracy będzie lepiej, skuteczniej, szybciej i ekonomiczniej wykonywana przez technologie i z tego będą pojawiały się pieniądze. Dlatego czekają nas szerokie rozmowy m.in. o uniwersalnym dochodzie podstawowym - dodaje Michalska. Jak podkreśla, hasłem przewodnim w firmach powinien być dziś reskilling i upskilling umiejętności pracowników.Na upowszechnianie się robotów zwraca też uwagę Rafał Modrzewski, prezes ICEYE, firmy działającej w branży kosmicznej, który wziął udział w cyklu EEC People, mającym na celu wypracowanie agendy EEC Trends oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.- Ta obecność automatów w życiu publicznym będzie rosła bardzo szybko. Im szybciej kraje zdadzą sobie z tego sprawę, im szybciej uregulują to prawnie, tym lepiej - powiedział Rafał Modrzewski.- Drugą rzeczą jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Nie chodzi o to, czy będzie z tego jakiś 'terminator' w ciągu najbliższej dekady, czy nie. Chodzi tak naprawdę o automatyzację procesów powtarzalnych - dodał.Ponadto zwrócił też uwagę na znaczenie branży, w której sam działa. - Trzecim sektorem będzie obserwacja Ziemi w dość szerokim znaczeniu. Nie tylko z użyciem satelitów, ale wszelkiego rodzaju sensorów. Najprawdopodobniej połączy się to bardzo szybko z czymś, co nazywamy smart city oraz internet of things. To są wszystko dane, które opisują stany pewnych urządzeń czy pewnych obiektów na Ziemi w czasie i przestrzeni. Wykorzystanie, przetwarzanie, przeszukiwanie tych zasobów danych spowoduje zupełnie inne podejście zarówno do trendów mikro-, jak i makroekonomicznych - podsumował Rafał Modrzewski.EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. II edycja EEC Trends to już samodzielna marka wpisująca się w szerokie i rozpisane na wiele miesięcy bieżącego roku spektrum działań związanych z Europejskim Kongresem Gospodarczym 2021.Zaproszeni Goście, stali uczestnicy Kongresu – eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych.Kluczowe dla wydarzenia "trendy" to takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Określenie tych dominujących tendencji, przewidywanie ich skutków, komentowanie w opiniotwórczym gronie, a w końcu konkluzje i rekomendacje – wszystko to ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Kongres, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.EEC Trends jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form. Przeniesienie jej do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.