Kto stoi za sukcesem e-commerce?

Wystartowała trzecia edycja konkursu Dyrektor e-Commerce Roku organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych liderów oraz zespołów e-commerce. Kapituła konkursu wytypowała 38 nominowanych liderów i zespołów e-commerce. Zwycięzców w 10 kategoriach indywidualnych i 3 kategoriach zespołowych, poznamy podczas gali 2 czerwca 2022 roku.

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o ludziach stojących za sukcesem innowacyjnych projektów, działań i wdrożeń w biznesach e-commerce.

- Ta edycja zdecydowanie cieszyła się największą popularnością! Do konkursu wpłynęły aż 54 zgłoszenia liderów i ich zespołów. Dwuetapowy system wyłaniania zwycięzców przez Kapitułę przyczynia się do wnikliwej analizy zgłoszeń i oceny poszczególnych kandydatów oraz pochylenia się nad ich kompetencjami liderskimi. Dzięki temu sama Kapituła odkryła kilka osób, które ich zdaniem są warte docenienia, jeśli nie w tej edycji - to w kolejnych – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

W skład kapituły wchodzą eksperci branży, prezesi i członkowie zarządów, którzy rozwijają biznesy e-commerce. Wśród nich znaleźli się: Jacek Palec (Frisco), Ewa Szmidt-Belcarz (Empik), Jacek Kinecki (Przelewy24), Katarzyna Bielecka (Sephora), Michał Nawrocki (Media Expert), Jakub Czerwiński (Adyen), Joanna Pieńkowska-Olczak (PayU), Marcin Półchłopek (Allegro), Iwona Ryniewicz (mBank), Robert Kalbarczyk (Kinguin), Dorota Hechner (Devire), Łukasz Woźnica (Apifonica), Mikołaj Wezdecki - laureat Grand Prix 2021. Kapituła nominowała 38 potencjalnych laureatów.

Nagrody zostaną przyznane w 19 kategoriach zespołowych i indywidualnych. Kategorie indywidualne przyznawana za najefektywniejsze wdrożenie e-commerce to: branżowe: e-grocery/FMCG, Fashion, Tech/rtv/agd, Dom i ogród, Edukacja/kultura, Beauty/kosmetyki, Motoryzacja, Sport/hobby/turystyka – oraz obszarowe: Omnichannel, Crossborder e-commerce, B2B e-commerce, Innowacja, Long Term e-Commerce – Nowość 2022.

Z kolei nagrody dla zespołu zostaną wręczone w kategoriach: najlepszy zespół e-commerce (podmioty duże), najlepszy zespół e-commerce (podmioty małe i średnie), najlepszy zespół e-commerce B2B. Kapituła może przyznać wyróżnienia indywidualne za wysoką efektywność przy niskim budżecie oraz za debiut Roku. Spośród laureatów poszczególnych kategorii kapituła przyzna Nagrodę Grand Prix Dyrektor e-Commerce Roku 2022. Laureatów poznamy 2 czerwca.