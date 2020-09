Kupno Playa to nie koniec. Przejęć na rynku ma być więcej

Przejęcie Play Communications przez francuskiego operatora telekomunikacyjnego Iliad najprawdopodobniej jest wstępem do kolejnej sporej transakcji na polskim rynku telekomunikacyjnym - wskazują obserwatorzy rodzimego rynku. Transakcja powinna też skutkować bardziej agresywnym podejściem Playa do walki z konkurencją.

Wstęp do kolejnego przejęcia

Będzie agresywniej

- Jako gracz z ambicjami europejskimi korzysta teraz z okazji, by kupić operatora na kolejnym dużym rynku - z możliwością rozwoju oferty konwergentnej, co przy niskim koszcie kapitału ma jak najbardziej sens - dodaje Dominik Niszcz.Na łatwo dostępny kapitał, jako istotny czynnik zachęcający Francuzów do transakcji, zwraca też uwagę Piotr Mieczkowski. - Skoro Fed, czyli bank centralny USA, mówi, że aż do 2024 roku stopy procentowe będą właściwie zerowe i w Europie wcale się nie zapowiada, żeby miało być inaczej, a w Polsce też mamy rekordowo niskie stopy procentowe, to kapitał jest bardzo tani i wszyscy kupują wszystko, co przynosi zyski. Tak też jest chyba w tym przypadku - ocenia.Duża dostępność kapitału ułatwia też zaoferowanie stosunkowo wysokiej ceny za akcję, co wróży z kolei duże prawdopodobieństwo operacji przejęcia. Zwłaszcza, że - jak się okazało - zaraz po upublicznieniu wezwania, już wcześniej najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający łącznie akcje dające 40,2 proc. głosów na walnym - fundusze Kenbourne Invest II oraz Tollerton Investments Limited - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji, przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania - niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty.Pozostali akcjonariusze będą mogli zgłosić sprzedaż udziałów już niebawem. Zapisy na akcje Play Communications rozpoczną się 19 października i potrwają do 17 listopada. Planowane zawarcie transakcji nabycia akcji ma nastąpić 20 listopada, a rozliczenie - 25 listopada.Kwota 39 zł za akcję powinna być zachęcająca. - To godna wycena i sprzedający zapewne zarobią, bo w IPO akcja Play kosztowała 36 zł, potem były dywidendy, a teraz będzie dodatkowa premia, więc myślę, że akcjonariusze pozytywnie odpowiedzą na wezwanie - twierdzi Dominik Niszcz.Co wejście francuskiej firmy na polski rynek telekomunikacyjny oznacza dla innych jego graczy?- Na razie zmienia to niewiele. Wszystko, co robi Iliad, Play ma już teraz w ofercie. Jedyna różnica? Zmienia się właściciel i że być może będą kolejne zakupy. Iliad może chcieć kupić kablówkę czy jakiegoś operatora stacjonarnego - mówi Piotr Mieczkowski.Na kolejne przejęcie mogą wskazywać wypowiedź, jakiej udzielił przy okazji ogłoszenia wezwania Thomas Reynaud, prezes Iliada. Stwierdził on, że „dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultraszybkich usług szerokopasmowych, co do których Iliad wniesie swoje doświadczenie”.- Przejęcie Play przez Iliadę nie powinno zmienić otoczenia konkurencyjnego w Polsce, opierając się jednak na wypowiedziach obu firm rozważających przyspieszenie wejścia na rynek telefonii stacjonarnej, może to naszym zdaniem oznaczać, że Iliad może rozważyć zakup jakiegoś lokalnego stacjonarnego gracza w Polsce, aby Play stał się w pełni konwergentną firmą telekomunikacyjną - ocenia Piotr Raciborski, analityk Wood & Company.Play jest na razie jedynie operatorem mobilnym, ale dołożenie do niego operatora stacjonarnego, mocno zmieniłoby układ sił na polskim rynku. T-Mobile, Polkomtel czy Orange łączą już rynek mobilny ze stacjonarnym oraz innymi usługami telekomunikacyjnymi. Dzięki temu są tzw. operatorami konwergentnymi, czego nie można było dotychczas powiedzieć o Playu. Dzięki Francuzom może się to jednak szybko zmienić.- Na horyzoncie do ewentualnego przejęcia widać choćby UPC, które ma już w innych krajach Europy konwergentną ofertę. Skoro UPC nie kupiło Playa to albo kupi teraz T-Mobile, co jest według mnie mniej prawdopodobne, albo będzie naturalnym kandydatem na sprzedaż. Innym tropem może być Vectra - po przejęciu spółki Multimedia Polska. - uważa Dominik Niszcz.Poza tym samo wejście nowego inwestora powinno być impulsem dla Playa do bardziej energicznych działań.- Iliad prowadzi agresywną grę o rynek, sądzę więc że inwestycja w Playa - również dynamicznego gracza - ma na celu zwiększenie jego ofensywnych możliwości. Z Iliad Play zagra być może ostrzej, o więcej - mówi Borys Stokalski, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.Podobnie ocenia sytuację analityk Trigona. - Dotychczasowi właściciele już od dawna mówili, że chcą wyjść, a nowy, np. pod kątem aukcji częstotliwości, może być bardziej zdeterminowany, by kupić jakiś blok czy pozyskiwać klientów konwergentnych. Dotychczasowi właściciele przekroczyli już próg ¼ rynku i podnosili ceny, więc pewnie bardziej nastawiali się na monetyzację pozycji. Nowy gracz może być jednak bardziej agresywny - twierdzi Dominik Niszcz.Tym bardziej, że dotychczasowe działania Iliada wskazują, że konkurencja Playa musi przygotować się na ostrzejszą rywalizację. To bowiem firma z doświadczeniem w szybkim zdobywaniu rynku. - Iliad rozpoczął od Francji i dość agresywnie się tam rozpychał, dochodząc do blisko 20 proc. udziału zarówno w rynku mobilnym jak i stacjonarnym. Dwa lata temu zaczęło też większa ekspansja we Włoszech - i Iliad urósł już do 8 proc w ogólnej liczbie abonentów mobilnych - zwraca uwagę Dominik Niszcz.Zastrzega jednak przy tym, że nie oznacza to, że Play będzie chciał za wszelką cenę pozyskiwać nowych klientów. - Z drugiej strony, mając ¼ rynku, nie można być zbyt agresywnym, bo - obniżając ceny - nie tylko pozyskuje się nowych klientów, ale psuje się także posiadaną już bazę - konkluduje.Na razie z usług Iliad korzysta łącznie 29 mln abonentów. Przejęcie polskiego operatora powiększy tę "bazę" o kolejne 12,45 mln aktywnych klientów.