Kupujący online na celowniku cyberprzestępców. Chodzi o setki miliardów dolarów

Z badania przeprowadzonego przez specjalistyczną brytyjską firmę analityczną Juniper Research wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat oszustwa związane z płatnościami dokonywanymi online wyniosą w skali światowej ponad 360 miliardów dolarów.

Badania rynku handlu internetowego w skali globalnej dokonane przez analityków brytyjskiej firmy Juniper Research wskazują na rosnący problem masowych oszustw związanych z realizacją płatności w trybie online, głównie za zakupione z wykorzystaniem internetu towary lub usługi.

Skromne szacunki mówią, że w ciągu najbliższych pięciu lat można się liczyć z tym, że zarówno firmy, ale zwłaszcza klienci indywidulani, zostaną oszukani na 362 miliardy dolarów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 2028 roku ogólnoświatowy rynek handlu i związanych z tym płatności wyniesie około 8 bilionów dolarów, a to oznacza, że kwota stanowiąca nieco ponad 1,1 procent wszystkich transakcji padnie łupem hakerów.

Już niebawem oszustwa w internecie przekraczać będę 90 miliardów dolarów rocznie

Mówimy przy tym o astronomicznej kwocie przekraczającej 90 miliardów dolarów. Dziać się tak będzie z racji nowych możliwości, które pojawią się na rynku. Rośnie bowiem liczba użytkowników platform zakupowych, gotówka eliminowana jest z obrotu, a banki masowo namawiają klientów na konta internetowe.

Dodatkowo rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją tworzyć będzie wyrafinowane programy mające na celu pozyskiwanie milionów osób do wspólnych projektów, w których najważniejszym elementem jest podanie swoich danych osobowych lub loginów.

Technika podszywania pod instytucje i inne osoby to skuteczny sposób na pozyskanie danych osobowych

Juniper Research na użytek przedstawionych prognoz przedstawił kluczowe obszary ryzyka wykorzystywane przez hakerów i zorganizowane grupy przestępcze. Mowa jest o kradzieży tożsamości, danych osobowych i haseł. Trzeba także uważać na phishing, czyli technikę podszywania się pod instytucje lub inne osoby w celu wyłudzenia danych i nakłanianie przyszłych ofiar do zaprogramowanych działań.

I tak na przykład odpowiedź na zaproszenie do projektu odroczonych płatności za kupowane towary może być okazją do zwrotnego zainfekowania komputera i pozyskania danych wrażliwych. Bywa, że przy płatnościach podawane są fałszywe numery kont i wpłacane środki są natychmiast przekierowane na rachunki przestępców, co praktycznie uniemożliwia ich odzyskanie. Oszuści mogą działać w różnych miejscach praktycznie bezkarnie.

Z usług Juniper Research korzystają światowi giganci internetu i firmy działające na rynku płatności online, w tym: American Express, Visa, Mastercard, Verizon, Google, Amazon, Apple, Microsoft.