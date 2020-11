Kurs bitcoina blisko rekordowego poziomu

Kurs najpopularniejszej kryptowaluty świata – bitcoina – osiągnął 19 tys. USD po raz pierwszy od blisko trzech lat, zbliżając się tym samym do ustanowionego w grudniu 2017 roku rekordu – informuje we wtorek agencja Reutera.

Podczas wtorkowych notowań kurs bitcoina wzrósł o ponad 3 proc. i zbliżył się do granicy 19 tys. USD, co zdaniem analityków otwiera drogę do pobicia ustanowionego 17 grudnia 2017 roku rekordu notowań tej kryptowaluty na poziomie 19,666 tys. USD. W ciągu ostatnich siedmiu dni kurs bitcoina wzrósł o ponad 12 proc. a od początku listopada o blisko 40 proc. Od początku bieżącego roku notowania tej kryptowaluty wzrosły już o około 160 proc.

Również rynkowa kapitalizacja bitcoina osiągnęła w tym tygodniu rekordowy poziom, dochodząc do 329 mld USD według danych firmy analizującej rynek kryptowalut CryptoQuant.

Na wzroście kursu bitcoina skorzystały również pozostałe kryptowaluty m.in. Ethereum i XRP, których notowania wyraźnie wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia.