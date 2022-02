Kurs Meta (Facebook) spadł o 22 proc. Inwestorzy rozczarowani wynikami

Akcje właściciela Facebooka, Mety, spadły o 22 proc. do 251,40 dol.

w handlu pozasesyjnym. Rozczarowujące dla inwestorów okazały się zyski za IV kw. 2021 oraz prognoza na I kw. 2022 - podaje Reuters. Oznacza to, że właściciel spółki Mark Zuckerberg stracił 24 mld dol. To jeden z największych majątkowych spadków w jeden dzień w historii.

2 lutego po zakończeniu sesji na amerykańskim rynku spółka Meta opublikowała wyniki kwartalne.



W IV kwartale przychody sięgnęły 33,67 mld dol. wobec 28,07 mld dol. rok wcześniej, co stanowi wzrost o 20 proc. Przychody są nieco wyższe od szacunków analityków z Wall Street na poziomie 33,4 mld dol.



Meta w IV kwartale wypracowała zysk netto na poziomie 10,28 mld dol. w porównaniu do 11,22 mld dol. przed rokiem, co oznacza spadek o 8 proc.



Zysk na akcję wyniósł 3,67 dol. wobec 3,88 dol. przed rokiem. Analitycy oczekiwali większego zysku na akcję, na poziomie 3,84 dol.

Rozczarowujące są dane w zakresie średniej dziennej liczby aktywnych użytkowników (DAU), która wyniosła 1,93 mld. Analitycy z Wall Street oczekiwali wyniku w wysokości 1,95 mld. Niższa od konsensusu okazała się też średnia miesięczna liczba użytkowników na poziomie 2,91 mld. Szacunki analityków zakładały wynik na poziomie 2,95 mld.



Niższa od oczekiwań analityków okazała się też prognoza amerykańskiej spółki na kolejny kwartał. Meta spodziewa się przychodów w przedziale między 27 a 29 mld dol. Konsensus zakładał przychody na poziomie 30,15 mld dol.



Powodami pogorszenia wyników jest według spółki ogólna sytuacja makroekonomiczna, a także zmiany w systemach Apple oraz iOS związane z prywatnością, które blokują firmie targetowanie reklam.



Rozczarowujące wyniki w środę opublikowały także inne spółki zajmujące się mediami społecznościowymi; Twitter, Pinterest i Spotify.