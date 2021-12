Kvarko inwestuje 1 mln zł w polski start-up farmaceutyczny

Kvarko, wrocławski fundusz wspierający innowacyjne start-upy naukowe i technologiczne, zainwestował 1 mln zł w Auxilius Pharma Oncology. Zespół specjalistów tej spółki opracowuje generyczny lek onkologiczny z kategorii tzw. complex generic, czyli specyfiku o formulacji, której odtworzenie jest bardzo trudne.

Centrum transferu technologii

Założyciele oraz inwestorzy spółki podkreślają, że inwestorów kusi rozmiar rynku, na który trafi lek. Dziś segment terapeutyczny, w którym mieści się lek to ponad 1,7 mld dol., a w 2026 roku ma osiągnąć poziom 2,5 mld dol. (wg szacunków analityków Mordor Intelligence).- Polskie startupy, posiadające mocne, naukowe fundamenty szybko zyskują w oczach inwestorów. Widzimy to na przykładzie naszych portfelowych projektów, m.in. QNA Technology, SatRevolution czy Medtransfer – mówi Ewelina Stelmach.Kvarko to fundusz inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, oparte na unikalnej, nowatorskiej technologii, mogącej zapewnić wyraźną przewagę rynkową i których model biznesowy cechuje się łatwą skalowalnością. W obrębie zainteresowań Kvarko znajdują się projekty na wczesnym etapie rozwoju, budujące swoją wartość w oparciu o silną własność intelektualną, dla których środki inwestycyjne z klasycznych funduszy zasiewowych (seed) lub funduszy venture capital są niedostępne.Fundusz działa jako centrum transferu technologii, posługując się unikatowym modelem biznesowym łączącym profesjonalny warsztat analityczny i autorską metodę oceny projektów z możliwościami zalążkowego funduszu inwestycyjnego.Łączny kapitał zarządzany przez Kvarko wynosi 30 mln zł, z czego 24 mln zł to środki zapewnione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia BRIdge Alfa.