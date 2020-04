Kwarantanna sprzyja branży gamingowej. Sprzedaż rośnie

Gry wideo nie są drogą formą rozrywki. 15-20 dolarów za tytuł to suma, na którą wielu ludzi może sobie pozwolić nawet w trakcie kryzysu - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Mateusz Wcześniak, prezes polskiego producenta gier Movie Games. Jego zdaniem zdaniem pandemia COVID-19 może być jednak kłopotem dla producentów sprzętu gamingowego, takiego jak choćby konsole.

Planując więc założenie w Rumunii spółki typu ASI, czyli alternatywnej spółki inwestycyjnej, chcemy uwolnić potencjał tamtejszego rynku deweloperów gier. Dostrzegamy tam wiele zespołów, które chcą produkować gry, ale brakuje im do tego odpowiednich warunków. Dzięki współpracy z Grupą INC będziemy mogli z jednej strony dostarczyć im kapitał, a z drugiej zebrany w Movie Games know-how. Mamy już bowiem całkiem pokaźną wiedzę o tym, jak wydawać gry, pozycjonować tytuły, konstruować zespoły i nadzorować ich realizacje.- Na pewno mówimy tu o współpracy z rynkiem lokalnym. W wyniku tego działania powstanie tak naprawdę wielu nowych partnerów.Co warte podkreślenia, nie wchodzimy do Rumunii po omacku, bo grupa INC jest tam już od dłuższego czasu. Dzięki nam może się jednak teraz zaangażować w branżę gamingową.Razem mamy przygotowane bardzo szerokie spektrum narzędzi do rozbudowy tamtego rynku. A że potencjał jest, to widać już choćby po tym, co się stało w Polsce. Obecnie na giełdzie w Warszawie firmy gamingowe są ostoją i zarazem kołem zamachowym. Rosną nawet w czasach takiego kryzysu jak obecny, zabezpieczając rynek przed ucieczką kapitału.- Chcemy, żeby nasz debiut na głównym parkiecie GPW zrealizował się możliwie jak najszybciej. To było naszym celem od samego początku działalności. Jesteśmy zadowoleni z wewnętrznej sytuacji w spółce, bardzo temu sprzyja. Mamy dużo produkcji, które cieszą się sporym zainteresowaniem, o czym świadczą choćby liczby zapisów na wishlistę na platformie Steam.Konkretnej daty debiutu jednak na razie nie podaję, choćby z uwagi na to, że wiele czynników nie zależy ode mnie i spółki, tylko od instytucji. Koronawirus sprawił zaś, że wiele instytucji ma dziś utrudnione działanie i trzeba to brać pod uwagę.- Tak, w całej Polsce. Nigdy kryterium geograficzne nie było dla nas istotne przy wyborze zespołu czy projektu. Zawsze liczyli się dla nas konkretni ludzie i ich ambicja.- Jest to około 100 osób. To dość stabilna liczba z tendencją do stopniowego rozwoju. W tej chwili przygotowujemy na dołączenie do nas kolejnych zespołów, które będą odpowiedzialne za nowe tytuły.Poza tym będziemy się przygotowywać od strony kadrowej do działalności w Rumunii. Chcemy tam mocno postawić na marketing. On jest w ogóle dla nas bardzo ważny, staramy się realizować działalność marketingową organicznie tak, by wiązało się to z wydawaniem możliwie jak najmniejszych środków.Chociażby, w przypadku naszej najnowszej premiery - „Drug Dealer Simulator” (DDS) - wypuściliśmy najpierw na rynek demo, potem free sample i dzięki temu budowaliśmy już od dłuższego czasu pozytywny odbiór tytułu i bazę zainteresowanych nim graczy. W efekcie wiemy już, że na platformie Steam czeka na nasz nowy tytuł już co najmniej 80 tys. graczy (dane aktualne na dzień 6.04.2020)- To jest bardzo słuszne pytanie, na które odpowiedź jest wielopłaszczyznowa.Po pierwsze tak samo moglibyśmy zapytać, czy Rockstar nie boi się wydawać „Grand Theft Auto”, kultowego tytułu, który znalazł ponad 100 mln nabywców, a opowiada przecież historie gangsterów. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na kontrowersyjne tematy, bo ludzie chcą w wirtualnym świecie wcielać się w role, jakich nigdy nie będą odgrywać w realnym życiu. To daje im odskocznię od codzienności, pomaga radzić sobie ze stresem, łagodzić napięcia.Inna sprawa, że nie chodzi nam tylko o to, by poruszyć kontrowersyjny temat, ale przede wszystkim o to, by stworzyć dobrą grę. Samą kontrowersją nie zrobimy sprzedaży. Bardzo mocno pracujemy nad mechanikami w grze, nad jej grywalnością i nasze doświadczenia po wypuszczeniu wersji demo i free sample pokazują, że obrane przez nas kierunki są słuszne. Dzięki tematowi zyskujemy po prostu obszar, na którym możemy rozwijać ciekawą grę.W końcu tematyką handlu narkotykami nie wykraczamy wcale poza popkulturę. Wystarczy zobaczyć, o czym traktują produkcje MTV, Netflixa czy HBO, żeby stwierdzić, że DDS nie jest wcale specjalnie kontrowersyjny. Ci wielcy gracze rynku medialnego poprzedzają swoje działania wnikliwymi badaniami, podejmują decyzje na podstawie wielu danych. My, widząc, że coś się u nich sprawdza, możemy brać przykład i także osiągać sukcesy.- Na pewno zarządzanie jakąkolwiek spółką wymaga bycia pełnym obaw o przyszłość. Nie należy polegać tylko na pozytywnych informacjach.Niemniej jednak uważam, że branża gier nie powinna specjalnie ucierpieć. Ludzie, czy są bogaci, czy biedni, jakiejś rozrywki potrzebują. Jeśli mają mniej pieniędzy, to po prostu wydają pieniądze na jej tańsze formy. Gry nie są zaś drogą formą rozrywki. 15-20 dolarów za tytuł to suma, na którą wielu ludzi może sobie pozwolić nawet w trakcie kryzysu. Przeciętny Amerykanin na pewno o wiele szybciej znajdzie na to środki niż na wakacje na Hawajach.Większe problemy mogą mieć producenci hardware’u, bo jednak zakup nowej konsoli to już o wiele większy wydatek, niż kupno gry. Nas to jednak nie dotyczy, bo my możemy produkować tytuły zarówno na najnowsze konsole czy komputery, jak i starsze generacje. Mamy tu właściwie pełną elastyczność.- Zgadza się, w stu procentach. Nawet unikam odpowiedzi na pytania dotyczące tarczy antykryzysowej, bo skoro nie jest ona tak naprawdę adresowana do mnie, to nie jest moją rolą ją oceniać. Jako Movie Games funkcjonujemy lepiej niż przed pandemią. Cała ta sytuacja, choć tragiczna, na naszą strukturę przychodów ma pozytywny wpływ.- Wszystko będzie zależało od tego, jak nasze tytuły zostaną odebrane przez graczy. Przed nami jest jeszcze w tym roku wiele premier, po których będzie można powiedzieć coś bardziej konkretnego. Sam nie lubię snuć wizji o tym, jak dobrze będzie, tylko działać i opierać się na konkretnych liczbach, gdy już są dostępne.