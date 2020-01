Kwartalna sprzedaż Apple przewyższa prognozy analityków

W pierwszym kwartale roku fiskalnego zyski Apple wyniosły 22,2 mld USD przy przychodach ponad 91,8 mld USD i przewyższyły prognozy analityków. Czołowym produktem w sezonie świątecznym pozostał iPhone - wynika z danych amerykańskiego koncernu.

Średnie przewidywania firm analitycznych za kwartał od października do grudnia wyniosły 88,5 mld w przychodach i 4,54 dolara zysku na pojedynczą akcję spółki - wskazała firma FactSet.

iPhone pozostał bestsellerem wśród produktów firmy, a sprzedaż w kwartale świątecznym wzrosła dzięki wrześniowej premierze linii iPhone 11.

Produkt przyniósł sprzedaż rzędu 56 mld USD, czyli 8-procentowy wzrost w porównaniach z zeszłorocznymi, niezadowalającymi inwestorów wynikami - przypomniało agencja Associated Press.

Poza flagowym modelem tegorocznego smartfona w cenie bliskiej 1000 USD firma zapewniła też bardziej podstawowy model za ok. 700 USD - stanowiło to obniżkę w porównaniu do najtańszego modelu z 2018 r.

Na popularności zyskiwały też w ostatnim kwartale zegarek Apple Watch i słuchawki bezprzewodowe AirPods. Szczególnie poszukiwane przez klientów były zaś udostępnione na rynku w październiku AirPods Pro - droższa wersja słuchawek, która ma lepiej dostosowywać się do kształtu ucha. Apple miało przejściowe problemy z dostawami tego urządzenia, na które było wielu chętnych - wspomniało AP. Okoliczności te sprawiły, ze oddział urządzeń ubieralnych, domowych i akcesoriów przyniósł w I kw. przychody ok. 10 mld USD, stanowiące wzrost o 37 proc. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Oddział Apple odpowiedzialny za platformę App Store, gwarancje produktów, strumieniowanie muzyki (Apple Music) i zawartości wideo (Apple TV+) przyniósł zaś 12,7 mld w przychodach, czyli o 17 proc. więcej w porównaniach rok do roku. Koncern liczy, że w obecnym roku fiskalnym przychody działu usług przekroczą 50 mld USD, co oznaczałoby podwojenie wyników przez okres czterech ostatnich lat.

Usługi dostępne są w ekosystemach urządzeń elektronicznych firmy, m.in. iPhone'ach, iPadach, Macach i innych. W sprawozdaniu firma potwierdziła zaś, że ich liczba wynosi obecnie ponad 1,5 mld, czyli o 100 mln więcej w stosunku do ubiegłego roku.

W przyszłości Apple TV+ ma znacznie pomóc w generowaniu przychodów, choć po październikowej premierze firma wydaje się obecnie nadal intensywnie promować produkt kosztem zysków. Subskrypcja wynosi obecnie jedynie 5 USD - mniej niż połowę ceny najpopularniejszego abonamentu konkurencyjnego Netfliksa. Koncern dodaje też darmowy rok Apple TV+ przy zakupie wielu produktów firmy.

Po prezentacji wyników akcje spółki wzrosły o ok. 1 proc., do poziomu ponad 322 USD. W styczniu 2019 r. ich cena wynosiła zaś 142 USD. Oznacza to, że w okresie nieco poniżej 13 miesięcy udziały Apple umocniły się ponad dwukrotnie - wskazało AP.

Agencja zwróciła uwagę, że jeśli ostatni trend będzie kontynuowany podczas środowej sesji na giełdzie Apple może zbliżyć się do nowego rekordu. Firma jest obecnie najbardziej wartościowym amerykańskim koncernem z rynkową wyceną rzędu 1,4 biliona dolarów.

Podczas rozmowy z inwestorami szef firmy Tim Cook zaznaczył, że firma uważnie obserwuje rozwój epidemii koronawirusa w Chinach. Dyrektor zwrócił uwagę, że Apple już odczuło pewne biznesowe skutki sytuacji, ponieważ niektórzy chińscy dostawcy wydłużyli swoim pracownikom urlopy i opóźniają ponowne otwarcie zakładów po Święcie Wiosny.