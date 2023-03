Ładowarki do telefonów produkowane z jednorazowych maseczek

Tajwańska firma MiNIWIZ opracowała technologię budowy innowacyjnych ładowarek ze zużytych materiałów ochrony, takich jak rękawiczki i maseczki, używana czasie pandemii COVID.

MINIWIZ jest firmą z siedzibą w Tajpej, założoną w 2005 r. przez przez duet architektów Arthura Huanga i Jarvisa Liu. Od tamtej pory przedsiębiorstwo opracowało setki projektów z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Wśród nich znajdują się stworzone w 2007 r. ładowarki do telefonów wytwarzające energię elektryczną z zamontowanych mini-wiatraków. Wśród patentów nie brakuje również rozwiązań przeznaczonych dla branży budowlanej.

Obudowy ładowarek do smartfonów ze zużytych maseczek

Do jednych z najnowszych wynalazków stworzonych przez tajwańskich inżynierów zalicza się obudowy do bezprzewodowych ładowarek do smartfonów, do produkcji których wykorzystuje się elementy polimerowe z zużytych maseczek chirurgicznych. Obudowy mogą być wytwarzane dzięki specjalnie do tego zaprojektowanej maszynie o nazwie Trashpresso. Elementy maseczek są na początku cięte, następnie podgrzewane aż do uzyskania temperatury topnienia. Tak uzyskana plastikowa masa jest dzielona na porcje, którym nadaje się kształt poszczególnych elementów obudowy. Jednocześnie sposób mieszania masy sprawia, że na każdej obudowie tworzy się niepowtarzalny wzór.

Fakt ten wykorzystała tajwańska grupa finansowa Fubon Financial, która obdarowała takimi ładowarkami 40 tys. swoich pracowników, zbierając wcześniej na ten cel 10 tys. maseczek. Póki co MINIWIZ nie planuje komercjalizacji swojego produktu. Choć od wyprodukowania pierwszej obudowy minął już rok, to samą ideą ponownego użycia materiału z maseczek zainteresowała się dopiero na początku marca br. dwójka tajwańskich parlamentarzystów.

Genialny problem, który ma wiele słabych stron

Przy realizacji pomysłu na szerszą skalę pojawia się szereg problemów. Po pierwsze przeciętna maseczka składa się średnio z trzech rodzajów materiałów, co utrudnia efektywny proces recyklingu Sceptycznie nastawiona jest również tamtejsza agencja ochrony środowiska, która wskazuje na potrzebę dokładniejszych badań. Należy sprawdzić, które maseczki można wykorzystać w produkcji, a które traktować jako typowy odpad medyczny przeznaczony do specjalnego rodzaju utylizacji.

