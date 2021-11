Łańcuchy dostaw półprzewodników pod czujnym okiem USA

Najwięksi azjatyccy producenci półprzewodników przekazali Stanom Zjednoczonym informacje o ich globalnych łańcuchach dostaw. Była to odpowiedź na wezwanie administracji Joe Bidena, która postanowiła "zmapować" światowe ośrodki produkcyjne oraz kanały transportu półprzewodników. W założeniu ma to pozwolić na określenie słabych punktów globalnej infrastruktury, ale także na wzmocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych względem Chin. Wielu czołowych graczy, jak Samsung, TSMC oraz Renesas Electronics, postanowiło jednak zachować dla siebie kluczowe informacje biznesowe.

W ciągu ostatnich tygodni najwięksi producenci półprzewodników dokładnie analizowali, jakie dane mogą zostać przekazane Amerykanom. Azjatyckie firmy obawiały się utraty kluczowych danych handlowych, co osłabiłoby ich pozycję konkurencyjną na globalnym rynku.Jak podaje portal Asia Nikkei, najwięksi z nich, wyłączając tych z Chin, postanowili - mimo wszystko - udostępnić amerykańskiej administracji większość oczekiwanych informacji. Koreański Samsung, tajwański TSMC oraz japoński Renesas Electronics nie przekazały jednak informacji o ich klientach. Odbiorcy, czyli firmy takie jak Apple czy Tesla nie chcą bowiem, aby pochodzenie ich podzespołów było dopuszczone do informacji publicznej.Działania Waszyngtonu mają za zadanie nie tylko zapobiegać przyszłym kryzysom, ale prowadzą także do wzmocnienia pozycji Stanów Zjednoczonych względem Chin.Zebrane informacje pozwolą Amerykanom na zabezpieczenie się przed ewentualną ingerencją Państwa Środka w globalne łańcuchy dostaw, chociażby poprzez zamknięcie kluczowych punktów produkcyjnych zlokalizowanych w krajach silnie związanych w polityce bezpieczeństwa i gospodarczo z Waszyngtonem.