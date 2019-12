Larry Page finansuje prace nad uniwersalną szczepionką przeciwko grypie

Współtwórca wyszukiwarki internetowej Google Larry Page finansuje działania mające prowadzić do opracowania uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie - podał serwis TechCrunch.

Jak dowiedział się TechCrunch, fundacja charytatywna Page'a przekazuje pieniądze na prywatne inicjatywy walki z grypą. Amerykański przedsiębiorca wspiera m.in. program bezpłatnych szczepionek przeciw grypie w szkołach w Oakland w stanie Kalifornia na zachodnim wybrzeżu USA, za co od 2014 r. odpowiada grupa Shoo The Flu. Organizacja jest w pełni finansowana przez fundację amerykańskiego przedsiębiorcy - podał serwis.

Z doniesień TechCrunch wynika, że Page przekazuje pieniądze również drugiemu podmiotowi, firmie Flu Lab finansującej działania mające doprowadzić do stworzenia uniwersalnej szczepionki na grypę. Według oficjalnej strony internetowej przedsiębiorstwa ściśle współpracuje ono m.in. z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, Instytutem Sabin Vaccine i konsorcjum na rzecz rozwoju szczepionek przeciw grypie Global Funders Consortium for Universal Influenza Vaccine Development.

Zarówno Shoo the Flu, jak i Flu Lab są prywatnymi firmami nastawionymi na zysk, dlatego nie są zobowiązane do składania publicznych oświadczeń podatkowych - zauważył serwis. Dzieje się tak jednak w przypadku finansującej te podmioty fundacji Carl Victor Page Memorial Foundation Larry'ego Page'a, która jest organizacją charytatywną. TechCrunch podał, że fundacja współzałożyciela Google'a w latach 2015-2017 przekazała Shoo the Flu ponad 4,1 mln dolarów. Nie wiadomo jednak na co dokładnie zostały przekazane te pieniądze.

Uniwersalna szczepionka przeciw grypie od dawna stanowi jeden z celów badań nad chorobami zakaźnymi. Jeśli zakończyłyby się one sukcesem, naukowcy nie musieliby co roku zgadywać, jakie szczepy wirusa pojawią się w następnym sezonie grypowym. W konsekwencji pozwoliłoby to również na zmniejszenie częstotliwości szczepień.

Jak zauważył serwis The Verge, wiele potencjalnych szczepionek jest obecnie w fazie rozwoju, a niektóre z nich doszły do etapu badań klinicznych. Mimo to opracowanie ostatecznego preparatu biologicznego może zająć jeszcze wiele lat.