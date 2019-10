Latające taksówki miejskie coraz bliżej

W październiku w Singapurze wzbiła się w powietrze taksówka niemieckiej firmy Volocopter. Rynek transportu latającego w miastach badają obok Niemców Brytyjczycy, a luksusowego wymiaru tego rynku szukają Porsche i Boeing.

Luksusowy latający pojazd od Boeinga i Porsche

Jak przekonywał wówczas Eric Allison z Ubera, podróżowanie samochodem prywatnym będzie coraz mniej popularne, a jego miejsce zajmie w końcu albo latająca taksówka, albo inne formy podróży wynikające z gospodarki współdzielenia.Inaczej do rozwoju podróży podchodzą Boeing i Porsche, które we wrześniu podpisały porozumienie o badaniu rynku pojazdów typu premium w transporcie osobistym. Lotniczy koncern i marka samochodów luksusowych chcą szukać możliwych kierunków rozwoju wśród bardziej zasobnych klientów. Chcą sprawdzić, kiedy będą mogły zaoferować luksusowy latający pojazd osobisty.Porozumienie między Boeingiem a Porsche zakłada powołanie zespołu, który będzie pracował nad różnymi aspektami powietrznego transportu w mieście. Ma dokonać analizy potencjału luksusowych pojazdów i zapotrzebowania na nie.Podstawą do zawarcia porozumienia między dwiema firmami z tak rożnych branż był raport opublikowany przez Porsche Consulting w 2018 r. Wedle analizy rynek latających pojazdów osobistych pojawi się w 2025 r.